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44 минуты назад

Reuters: ЕС не смог согласовать запрет на импорт нефти из России

ТАСС

Постпреды стран Евросоюза в среду не смогли прийти к соглашению по введению эмбарго на импорт российской нефти, переговоры продолжатся 5 мая. Об этом со ссылкой на источник сообщило агентство Reuters.

По его данным, в ходе обсуждения некоторые из стран - членов сообщества, в частности Венгрия, Словакия, Чехия и Болгария, выразили обеспокоенность относительно предложенных мер по отказу от нефти из России. Таким образом, первое обсуждение нефтяного эмбарго завершилось отсутствием консенсуса сторон. При этом источник агентства подчеркнул, что соглашение может быть достигнуто на следующей встрече постпредов ЕС, запланированной на четверг.

Венгрия отказалась поддержать санкции против российской нефти

В среду Еврокомиссия объявила о проекте шестого пакета санкций против России, который включает отложенный запрет на экспорт в ЕС сырой нефти и нефтепродуктов, который может быть введен в действие в конце этого - начале следующего года. По оценкам экспертов, это приведет к новому витку роста цен на нефть и потенциально может закончиться ростом нефтяных доходов РФ.

Экономика,Видео,Еврокомиссия,ЕС,
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