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47 минут назад

Поставки российской нефти в Финляндию рухнули

Lenta.ruиещё 3

Финляндия резко снизила импорт российской нефти на 70 процентов в марте, пишет Bloomberg со ссылкой на данные финской таможни.

Стоимость нефтяных закупок рухнула на 45 процентов по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Заместить российское сырье Финляндия смогла с помощью поставок из Норвегии. Торговые отношения Финляндии с Россией «постепенно схлопываются», считает главный экономист Danske Bank A/S Паси Куоппамаки.

Стоимость импортируемого в Финляндию российского газа в марте подсочила на 282 процентов и составила 160 миллионов долларов. В 2021 году на Россию приходилось 92 процента всего купленного Хельсинки природного газа. Газ составляет всего пять процентов энергии, потребляемой в этой скандинавской стране.

ЕС предложил отсрочку эмбарго на нефть из России

Финляндия в ближайшие месяцы сможет отказаться от российского ископаемого топлива, заявила премьер страны Санна Марин, передает ТАСС. Она добавила, что Финляндия поддерживает предложение Еврокомиссии по эмбарго на нефть из России, также страна будет выступать за санкции и в отношении газового сектора.

Полное эмбарго на российскую нефть будет введено Евросоюзом по истечении девяти месяцев. Такие сроки назвал ранее еврокомиссар по вопросам экономики Паоло Джентилони.

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