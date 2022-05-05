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38 минут назад

В России предложили по-новому распределять налог на прибыль компаний

Lenta.ru

Министерство финансов России предложило по-новому распределять по регионам налог на прибыль компаний, имеющих обособленные подразделения (филиалы). Об этом в четверг, 5 мая, пишет РБК.

Налог на прибыль компаний захотели распределить по-другому
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Как пояснили в ведомстве, сейчас сумма налога на прибыль преимущественно уплачивается в бюджеты тех регионов России, где создано большее число рабочих мест и находится основная часть производственной базы. Такой механизм экономически оправдан, однако уровень зарплаты в регионах может значительно отличаться.

Чтобы налог на прибыль распределялся более справедливо, Минфин предлагает распределять его исходя из численности работающих и стоимости основных фондов, исключив возможность использования показателя фонда оплаты труда. Такие изменения сейчас готовятся в министерстве.

Ранее глава Минфина Антон Силуанов рассказал, что начиная с 2023 года, исходя из новых бюджетных правил, Фонд национального благосостояния (ФНБ) России будет пополняться в рублях. По его словам, задача министерства сейчас состоит в том, чтобы определить объем нефтегазовых доходов таким образом, чтобы в минимальной степени зависеть от внешней конъюнктуры.

По оценкам Минфина, российский бюджет в 2022 году будет исполнен с дефицитом, который оценивается более чем в полтора триллиона рублей. Он отметил, что ранее бизнесу была предоставлена отсрочка по уплате страховых взносов за второй и третий кварталы. Выпадающие доходы составляют 1,6 триллиона рублей. Итоговый размер дефицита пока не ясен.

Экономика,Антон Силуанов,Минфин России,
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