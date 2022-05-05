Минфин предложил по-новому распределять налог на прибыль компаний

Министерство финансов РФ предлагает исключить фонд оплаты труда из формулы, используемой для распределения по регионам налога на прибыль компаний с филиалами. Об этом в четверг сообщает РБК со ссылкой на пресс-службу ведомства.
Сумма налога на прибыль в рамках действующего законодательства преимущественно уплачивается в бюджеты тех субъектов РФ, в которых создано большее число рабочих мест и находится основная часть производственной базы. Поэтому существующий механизм экономически оправдан. В то же время уровень заработной платы в регионах может в значительной степени отличаться.
"В связи с этим Минфин для справедливого распределения налога на прибыль предлагает распределять его исходя из численности работающих и стоимости основных фондов, исключив возможность использования показателя фонда оплаты труда. Такие изменения сейчас готовятся в министерстве", - рассказали РБК в пресс-службе министерства.
В ведомстве изданию уточнили, что рассматривался и другой принцип распределения налога на прибыль между региональными подразделениями, а именно исходя из объема произведенной продукции. Но этот показатель не универсален, поскольку не все филиалы занимаются непосредственно производством продукции. Помимо этого, включение в расчет налога такого показателя усложнило бы администрирование и послужило причиной споров с налоговыми органами, считают в Минфине.