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41 минуту назад

РБК: Минфин предложил изменить распределение налога на прибыль компаний по регионам

ТАССиещё 12

Министерство финансов РФ предлагает исключить фонд оплаты труда из формулы, используемой для распределения по регионам налога на прибыль компаний с филиалами. Об этом в четверг сообщает РБК со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Минфин предложил по-новому распределять налог на прибыль компаний
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Сумма налога на прибыль в рамках действующего законодательства преимущественно уплачивается в бюджеты тех субъектов РФ, в которых создано большее число рабочих мест и находится основная часть производственной базы. Поэтому существующий механизм экономически оправдан. В то же время уровень заработной платы в регионах может в значительной степени отличаться.

"В связи с этим Минфин для справедливого распределения налога на прибыль предлагает распределять его исходя из численности работающих и стоимости основных фондов, исключив возможность использования показателя фонда оплаты труда. Такие изменения сейчас готовятся в министерстве", - рассказали РБК в пресс-службе министерства.

В ведомстве изданию уточнили, что рассматривался и другой принцип распределения налога на прибыль между региональными подразделениями, а именно исходя из объема произведенной продукции. Но этот показатель не универсален, поскольку не все филиалы занимаются непосредственно производством продукции. Помимо этого, включение в расчет налога такого показателя усложнило бы администрирование и послужило причиной споров с налоговыми органами, считают в Минфине.

Экономика,Новые налоги,Минфин России,
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