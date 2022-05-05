CNN: экономика США переживает свои худшие времена

Американская экономика находится в худшем состоянии за десять лет, свидетельствует опубликованный в среду опрос, проведенный службой SSRS по заказу телеканала CNN.

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Согласно его данным, только 23% американцев позитивно оценивают экономические условия в стране. Последний раз настолько низкий уровень удовлетворенности экономической ситуацией в стране был в январе 2012 года - тогда лишь 18% респондентов были довольны ситуацией с экономикой США. Вместе с тем еще в декабре 2021 года экономические условия в стране положительно оценивали 37% американцев.

Более половины опрошенных (55%) считают, что политика администрации президента США Джо Байдена ухудшила экономическую ситуацию, число недовольных действиями американских властей в этой сфере увеличилось на 10% по сравнению с декабрем прошлого года.

Опрос был проведен в период с 28 апреля по 1 мая, в нем приняли участие 1 007 совершеннолетних жителей США.