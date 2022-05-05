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23 минуты назад

Во Франции назвали болезненным для Европы резкий отказ от российской нефти

Lenta.ru

Бывший посол Франции в США Жерар Аро в эфире французского телеканала BFMTV заявил, что в случае резкого отказа от российской нефти экономику Европы ожидают болезненные последствия. Об этом сообщает ТАСС.

Резкий отказ от российской нефти сочли болезненным в ЕС
Фото: ТАССТАСС

По его словам, лидеры европейских стран в ответе за экономику и благополучие своих граждан. Он отметил, что Европа берет на себя долгосрочные обязательства. «Да, мы должны снижать зависимость от углеводородов из России, но резкий отказ обернется болезненными последствиями для нашей экономики», — подчеркнул экс-посол.

Ранее постпреды стран Евросоюза не смогли достичь соглашения относительно эмбарго на импорт российской нефти. У ряда стран, в числе которых Венгрия, Словакия, Чехия и Болгария, предложения по отказу от российской нефти вызвали беспокойство. Из-за этого сторонам не удалось прийти к согласию по данному вопросу.

Еврокомиссия направила Совету ЕС на утверждение проект шестого пакета санкций. В него войдет запрет на поставки российской сырой нефти, отказаться от которой планируют в течение полугода. А в 2023 году ЕС собирается запретить поставки нефтепродуктов.

Экономика,Совет Европы,Еврокомиссия,ЕС,
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