Ввоз американских товаров в Россию упал в 5 раз

Поставки товаров из США в России в марте 2022 года упали в пять раз на фоне очередных антироссийских санкций. Об этом пишет РБК, ссылаясь на данные внешнеторговой статистики Бюро переписей США (Census Bureau, американский аналог Росстата).

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Экспорт товаров США в России в марте 2022 года сократился в пять раз, до $101,1 млн. В феврале же он составлял $497,5 млн. При этом показатель поставки товаров за март стал самым минимальным за месяц в истории российско-американской торговли, с момента появления ежемесячных данных Census Bureau в 2002 году.

В Бюро указали, что больше всего снизился объем экспорта американских автомобилей, с $83 млн в феврале до $20 млн в марте. Также произошло снижение экспорта фармацевтической продукции — с $60 млн до $14 млн, различного оборудования — с $90 млн до $20 млн.

При этом санкции против России заметно увеличили объем экспорта из России в США, так как американская сторона предусмотрела переходный период до их полного вступления в силу. Например, общий экспорт России в США в марте вырос на 6,5% — до $2,75 млрд. В частности, показатель вырос из-за роста поставок сырой нефти с $63 млн в феврале до $363 млн в марте 2022 года.