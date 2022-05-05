Страны Евросоюза пока не обсуждают возможность отказа от поставок российского газа, заявил верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель.
«Рынок нефти глобальный. С газом другая проблема». «Начнем с того, что это не только энергетический продукт. Газ нельзя заменить чем-то другим в нефтехимической промышленности», – сказал глава дипломатии ЕС в интервью испанской радиостанции «Кадена СЕР», сообщает РИА «Новости».
Боррель добавил, что вопрос о «закрытии газового крана с Россией пока не обсуждается».
Напомним, зампредседателя Еврокомиссии по ценностям и транспарентности Вера Юрова заявила, что полный запрет на импорт российского газа может привести к серьезному энергетическому кризису в некоторых странах Евросоюза. Евросоюз собирается отказаться от поставок газа из России к 2027 году.