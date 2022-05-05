«Рынок нефти глобальный. С газом другая проблема». «Начнем с того, что это не только энергетический продукт. Газ нельзя заменить чем-то другим в нефтехимической промышленности», – сказал глава дипломатии ЕС в интервью испанской радиостанции «Кадена СЕР», сообщает РИА «Новости».