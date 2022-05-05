Аналитики FT заявили о стойкости РФ против новых санкций ЕС

Россия выдержит все последствия ограничений, которые собирается вводить Евросоюз (ЕС). Об этом пишет Financial Times, ссылаясь на аналитиков.

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Новые санкции, которые ЕС планирует направить против энергоресурсов России, также не окажут какого-либо существенного влияния, отметили аналитики.

Они посчитали, что из-за постоянного роста цен на энергоресурсы, эффект планируемых ограничений будет нейтрализован.

В начале мая министр климата и окружающей среды Польши Анна Москва заявила, что Варшава готова оказать содействие правительствам европейских государств в контексте отказа от энергоносителей из России. Она объяснила, что Польша может предоставить желающим нероссийские углеводороды.