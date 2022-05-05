Экономика
Компании
Рынки
Личный счет
Недвижимость
Курсы валют
Конвертер валют
Курс доллара
Курс евро
+13° в 
USD 69.42EUR 72.78
Войти в почту
35 минут назад

Аналитики FT заявили о стойкости России против новых санкций ЕС

Газета.Ru

Россия выдержит все последствия ограничений, которые собирается вводить Евросоюз (ЕС). Об этом пишет Financial Times, ссылаясь на аналитиков.

Аналитики FT заявили о стойкости РФ против новых санкций ЕС
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Новые санкции, которые ЕС планирует направить против энергоресурсов России, также не окажут какого-либо существенного влияния, отметили аналитики.

Они посчитали, что из-за постоянного роста цен на энергоресурсы, эффект планируемых ограничений будет нейтрализован.

В начале мая министр климата и окружающей среды Польши Анна Москва заявила, что Варшава готова оказать содействие правительствам европейских государств в контексте отказа от энергоносителей из России. Она объяснила, что Польша может предоставить желающим нероссийские углеводороды.

По словам Москвы, Польша поддержит полный пакет санкций против энергоносителей из России (уголь, нефть и газ) и готова отказаться от российских поставок топлива, поскольку «хранилища того же газа заполнены почти на 80%».

Экономика,Анна Москва,ЕС,
1
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители