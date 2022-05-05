Аналитики FT заявили о стойкости РФ против новых санкций ЕС

Россия выдержит все последствия ограничений, которые собирается вводить Евросоюз (ЕС). Об этом пишет Financial Times, ссылаясь на аналитиков.
Новые санкции, которые ЕС планирует направить против энергоресурсов России, также не окажут какого-либо существенного влияния, отметили аналитики.
Они посчитали, что из-за постоянного роста цен на энергоресурсы, эффект планируемых ограничений будет нейтрализован.
В начале мая министр климата и окружающей среды Польши Анна Москва заявила, что Варшава готова оказать содействие правительствам европейских государств в контексте отказа от энергоносителей из России. Она объяснила, что Польша может предоставить желающим нероссийские углеводороды.
По словам Москвы, Польша поддержит полный пакет санкций против энергоносителей из России (уголь, нефть и газ) и готова отказаться от российских поставок топлива, поскольку «хранилища того же газа заполнены почти на 80%».