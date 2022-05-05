Санкции против России и Евросоюза описаны почти на 500 страницах, заявил глава Федеральной таможенной службы (ФТС) Владимир Булавин на встрече с премьер-министром Михаилом Мишустиным.
«Уважаемый Михаил Владимирович, действительно, в отношении нашей страны приняты беспрецедентные санкции. Санкции со стороны Соединенных Штатов Америки – это 200 страниц, со стороны Евросоюза – 280 страниц. Все санкции большей частью своей направлены на внешнюю торговлю, на создание барьеров по перемещению товаров и барьеров по оплате этих товаров», – передает его слова РИА «Новости».
По его словам, принятые президентом России и правительством на площадке Евразийского экономического союза, «существенно смягчили воздействие этих санкций как на экономику страны, так и на бизнес». Япония назвала санкции России «абсолютно неприемлемыми»
Булавин отметил, что было принято минимум 46 решений, которые так или иначе затрагивают таможенную сферу.
«Все принятые решения можно разделить на три большие группы. Это решения, принятые в области таможенно-тарифного регулирования, и другие решения в области оплаты таможенных платежей, что снижает финансовую нагрузку на бизнес участников внешнеэкономической деятельности. Это также административные решения, которые направлены на ускорение и упрощение таможенных процедур, что снижает также административную нагрузку. И это заградительные меры, направленные на предотвращение вывоза из страны важных для нас товаров, стратегических товаров», – сказал глава ФТС.
В частности, он уточнил, что ФТС значительно упростила процедуры пропуска через таможню товаров критически важного импорта.
«Кроме того, мы ввели первоочередной порядок администрирования деклараций по всему критическому импорту. В отношении этих товаров также существенно снижено проведение досмотровых мероприятий. Сейчас досмотровые мероприятия в отношении этих товаров проводятся меньше, чем в 1% случаев», – сказал Булавин.
Напомним, Bloomberg со ссылкой на дипломатов сообщает, что Евросоюз планирует завершить работу над шестым пакетом антироссийских санкций по крайней мере к 9 мая. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен сообщила, что в шестом пакете санкций Евросоюза против Москвы объявляется отказ стран Европы от российской нефти, отключение Сбербанка от SWIFT и запрет российского телевидения. Источники сообщали, что ЕС не смог согласовать запрет на импорт российской нефти.