«Все принятые решения можно разделить на три большие группы. Это решения, принятые в области таможенно-тарифного регулирования, и другие решения в области оплаты таможенных платежей, что снижает финансовую нагрузку на бизнес участников внешнеэкономической деятельности. Это также административные решения, которые направлены на ускорение и упрощение таможенных процедур, что снижает также административную нагрузку. И это заградительные меры, направленные на предотвращение вывоза из страны важных для нас товаров, стратегических товаров», – сказал глава ФТС.