В Европе нашли способ поставлять газ на Украину

Газопровод GIPL (Gas Interconnection Poland - Lithuania) между Литвой и Польшей, соединивший газовые системы этих стран, даст возможность поставлять газ на Украину. Об этом заявил президент Литвы Гитанас Науседа, передает ТАСС.
Ранее министр энергетики Литвы Дайнюс Крейвис заявил, что запуск газопровода GIPL приведет к снижению цены природного газа для литовских потребителей. Также газовая смычка между Литвой и Польшей позволит увеличить стабильности и сбалансированность работы газовых систем, подчеркнул он.
Газовая смычка вступила в эксплуатацию в начале этого месяца - 1 мая. Стоимость газопровода составила более 500 млн евро. Он может прокачивать газ как из Литвы в Польшу, так и из Польши в Литву. Его максимальная пропускная способность - 2,4 млрд кубометров в год. Протяженность трубопровода составляет 508 км.
Как заявил ранее министр энергетики Литвы Данюс Крейвис, польская PGNiG уже зарезервировала мощности трубопровода под шесть судов, которые может принять терминал СПГ в Клайпеде.