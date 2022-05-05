В Европе нашли способ поставлять газ на Украину

Газопровод GIPL (Gas Interconnection Poland - Lithuania) между Литвой и Польшей, соединивший газовые системы этих стран, даст возможность поставлять газ на Украину. Об этом заявил президент Литвы Гитанас Науседа, передает ТАСС.

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Ранее министр энергетики Литвы Дайнюс Крейвис заявил, что запуск газопровода GIPL приведет к снижению цены природного газа для литовских потребителей. Также газовая смычка между Литвой и Польшей позволит увеличить стабильности и сбалансированность работы газовых систем, подчеркнул он.

Газовая смычка вступила в эксплуатацию в начале этого месяца - 1 мая. Стоимость газопровода составила более 500 млн евро. Он может прокачивать газ как из Литвы в Польшу, так и из Польши в Литву. Его максимальная пропускная способность - 2,4 млрд кубометров в год. Протяженность трубопровода составляет 508 км.