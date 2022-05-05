В Латвии взлетела стоимость дров

В сравнении с прошлым годом дрова в Латвии выросли в цене в полтора — два раза. Об этом сообщает передача «Сегодня вечером» на Rus.LSM.lv.
Если стоимость двух кубометров березовых дров в прошлом году составляла около 120 евро, то в этом году цена вдвое больше. На ситуацию повлиял рост стоимости сырья (+ 100%), а также электричества (+40%).
На предприятии Wood 5K в Ропажском отмечают, что для ряда покупателей дрова стали на вес золота.
«У меня сидят менеджеры, продают дрова. И звонит бабушка — постоянная клиентка, — и она реально почти плачет в трубку», — указал Юрис Никушинс, руководитель приема качества Wood 5K.
На предприятии RaWood Export отмечают рост цены сырья на 40% для каминных дров.
«Я считаю, что один из самых больших факторов — то, что российские, белорусские и украинские рынки закрыты. Мы только сейчас ощущаем удельный вес этих рынков. Это также начинают понимать наши клиенты из Скандинавии, Англии, Америки, потому что они тоже приобретали дрова из тех стран. Они обращаются к нам, но у нас уже достаточно клиентов. Мы не можем физически производить то, что производили три страны», — подчеркнул Янис Славиетис, член правления предприятия RaWood Export.
Также Латвия продает дерево и кругляк за рубеж, и на предприятиях боятся возникновения на рынке дефицита сырья.
Ранее сообщалось, что, по данным «Рослесинфорга» (подразделение Рослесхоза), в первом квартале 2022 года заготовка древесины в России сократилась на 2,4%, до 68,9 млн куб. м. Ключевые факторы — запрет экспорта из страны необработанной древесины с начала 2022 года, а также древесного сырья для фанеры.