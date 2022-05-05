В Латвии взлетела стоимость дров

«Я считаю, что один из самых больших факторов — то, что российские, белорусские и украинские рынки закрыты. Мы только сейчас ощущаем удельный вес этих рынков. Это также начинают понимать наши клиенты из Скандинавии, Англии, Америки, потому что они тоже приобретали дрова из тех стран. Они обращаются к нам, но у нас уже достаточно клиентов. Мы не можем физически производить то, что производили три страны», — подчеркнул Янис Славиетис, член правления предприятия RaWood Export.