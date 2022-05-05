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46 минут назад

Инициативы форума «Сильные идеи для нового времени» обсудят на ПМЭФ-2022

Lenta.ru

На Петербургском международном экономическом форуме 15–18 июня представят наиболее перспективные инициативы по развитию страны, поступившие на крауд-платформу «Сильные идеи для нового времени».

Инициативы форума «Сильные идеи для нового времени» обсудят на ПМЭФ-2022
Фото: Фонд «Росконгресс»Фонд «Росконгресс»

«Мы ожидаем, что объединение общественных инициатив и административного ресурса со стороны институтов развития и государства станут мощным акселератором в развитии проектов, а ПМЭФ-22 — площадкой для прямого диалога между экспертным сообществом, предпринимателями и современными лидерами в целях поиска новых стимулов для восстановления российской экономики и поддержания деловой активности в стране», — отметил советник президента Российской Федерации Антон Кобяков.

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Миссия форума «Сильные идеи для нового времени» — довести инициативы до реализации. Участие в ПМЭФ – хорошая возможность в одном месте встретить руководителей со всей страны, потенциальных инвесторов и в перспективе заручиться их поддержкой. В 2021 году 100 авторов идей-финалистов уже презентовали свои проекты представителям ВЭБ.РФ, Роскачества, Фонда президентских грантов, «Яндекса» и другим государственным и частным организациям. Они получили поддержку, в том числе по внедрению проектов в регионах.

В числе самых активных лидеров на ПМЭФ-2021 года стала директор по развитию и совладелец ООО «Горный-ЦОТ» Дарья Трубицына с проектом «Создание центра пылевзрывобезопасности». Суть инициативы — в строительстве в Кемерово опытной штольни и оснащении ее современным оборудованием для проведения исследований в области химической физики. Проект получил экспертное одобрение от РАН, сейчас сотрудничает с профильными федеральными институтами и организациями по линии формирования концепции проекта, создания испытательного центра и последующего направления пакета материалов в правительство России.

Перед ПМЭФ-2022 широкому экспертному сообществу во главе с председателем ВЭБ.РФ, главой экспертного совета АСИ Игорем Шуваловым предстоит оценить и отобрать топ-1000 идей, а затем и топ-200. Эта работа уже стартовала. Сейчас на крауд-платформу поступило более 13 тысяч идей от 54 тысяч человек из всех регионов России. Прием заявок завершится 20 мая.

Идеи принимаются по семи направлениям: подготовка кадров, технологии, экология, социальная сфера, развитие регионов и предпринимательство, а также «Открытый разговор» (предложения, не подпадающие под остальные темы).

Экономика,Антон Кобяков,Игорь Шувалов,РАН,Яндекс,Правительство РФ,
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