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41 минуту назад

Страны ОПЕК+ решили сохранить план по увеличению добычи нефти на 432 тыс. б/с на июнь

ТАСС

Министерская встреча ОПЕК+ завершилась, страны альянса приняли решение следовать в июне плану по увеличению добычи нефти на 432 тыс. баррелей в сутки (б/с), говорится в итоговом коммюнике, опубликованном на сайте ОПЕК. Ранее об этом ТАСС сообщили два источника в делегациях, участвовавших в заседании.

Министры стран ОПЕК+ согласовали рост добычи нефти в июне
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Документ подтверждает, что страны альянса договорились увеличить уровни добычи в июне совокупно на 432 тыс. б/с. Следующая встреча ОПЕК+ состоится 2 июня.

Как следует из графика добычи на июнь, Россия и Саудовская Аравия смогут поднять добычу нефти в июне на 114 тыс. б/с каждая, до 10,663 млн б/с. Общий уровень добычи нефти у стран альянса может вырасти до 42,558 млн б/с.

Экономика,ОПЕК,
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