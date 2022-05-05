Министры стран ОПЕК+ согласовали рост добычи нефти в июне

Министерская встреча ОПЕК+ завершилась, страны альянса приняли решение следовать в июне плану по увеличению добычи нефти на 432 тыс. баррелей в сутки (б/с), говорится в итоговом коммюнике, опубликованном на сайте ОПЕК. Ранее об этом ТАСС сообщили два источника в делегациях, участвовавших в заседании.

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Документ подтверждает, что страны альянса договорились увеличить уровни добычи в июне совокупно на 432 тыс. б/с. Следующая встреча ОПЕК+ состоится 2 июня.