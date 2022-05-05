Что будет с ценами на электронику при дешевом долларе

Рубль продолжает укрепляться по отношению к доллару и евро. Однако сильного снижения цен на ноутбуки, смартфоны и бытовую технику относительно мартовских и тем более февральских уровней ждать не стоит, отметили опрошенные «Секретом фирмы» аналитики.

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Эксперты указали, что Россию ждут проблемы с поставками из-за рубежа, а параллельный импорт не позволит добиться существенного снижения стоимости ввозимых товаров.

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Курс доллара в ходе валютных торгов 5 мая падал до 66,3 рубля. Это самый низкий уровень с марта 2020 года. Евро также продолжил снижение, опускаясь до 69,72 рубля. Это минимум с февраля 2020-го.

Однако, как считает ведущий аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин, укрепление рубля не повлияет на стоимость электроники в российских магазинах.

«Товары, которые мы видим, были завезены в январе, феврале и начале марта, а новых поставок практически нет. Поэтому цены на полках не привязаны к текущему курсу доллара. В лучшем случае в дальнейшем цены будут оставаться на нынешнем уровне», — пояснил он «Секрету».

Глава агентства Infoline Иван Федяков считает, что цены на электронику и бытовую технику уже снизились примерно на 20% относительно марта, когда был резкий скачок. По его словам, ниже февральских уровней они не опустятся.

«Подешевеет ли техника в обозримом будущем, если курс доллара снизится даже до 60 рублей? Нет, потому что многие иностранные компании прекратили поставки в Россию и то, что мы видим на полках, — это остатки. В промышленных объёмах завезти продукцию сложно. Участники рынка рассказывают, что в несколько раз подорожала логистика. Контейнеры в портах, на таможне постоянно подвергают дополнительным проверкам. Причём даже не скрывают, что это политически мотивированные проверки», — рассказал Федяков.

Эксперт также отметил, что скорость падения спроса на электронику в России опередила темпы сокращения предложения. Этим и объясняется небольшое снижение цен в апреле — мае относительно марта.

«Ситуация похожа на ту, что сейчас наблюдается в продаже автомобилей — вроде бы машин нет в автосалонах, но и очередей за ними тоже нет. Люди не тратят деньги сейчас не из-за того, что их нет, а потому что их тревожит завтрашний день. В интернете ищут информацию о мобилизации мужского населения в стране», — сказал Федяков.

Глава аналитического агентства TelecomDaily Денис Кусков ожидает, что цены на электронику, ввозимую по параллельному импорту , могут снизиться только на 10–15% относительно текущих.

«Многие иностранные производители отказались от поставок в Россию, и теперь их продукция будет заходить в страну левым образом. Естественно, это удорожание логистики, потому что каждый элемент логистической цепочки при параллельном импорте постарается себе что-то наварить. В данных условиях укрепление рубля не может на 100% решить все проблемы», — пояснил «Секрету» аналитик.

Неоновый голод

Ещё одной проблемой в поставках электроники в Россию может стать мировой дефицит неона. Этот газ используется при изготовлении микросхем. Около половины всех поставок неона для основных производителей микрочипов — TSMC и Samsung — обеспечивала Украина.

Газ производили на двух заводах — «Криоин» в Одессе и «Ингаз» в Мариуполе. Оба предприятия не функционируют с конца февраля. Представители отрасли сообщали, что обеспечили запасы неона минимум на шесть месяцев. Однако эти объёмы могут закончиться быстрее: спрос на чипы только растёт. У китайских производителей на фоне дефицита цены на неон уже подскочили в девять раз.

«Ситуация вряд ли изменится, поэтому существенно вырастут цены на ноутбуки, смартфоны и другую технику, в которой используются передовые процессоры. Рост цен на неон и другие благородные газы уже идёт», — подчеркнул Эльдар Муртазин.