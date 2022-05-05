На Украине предложили запретить обращение российского рубля

В Верховной раде зарегистрировали законопроект, полностью запрещающий обращение российского рубля на Украине на время действия военного положения. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на агентство Укринформ.

Фото: ТАСС ТАСС

Документ предполагает на время военного положения запретить использование рубля в пределах Украины и для трансграничных переводов и перемещений. Также согласно законопроекту на территории страны выведут из гражданского оборота активы, выраженные в российской валюте и принадлежащие резидентам РФ или «резидентам Украины, находящимся под контролем резидентов России». Данная мера отличается от конфискации тем, что не требует решения суда.

Кроме того документ запретит устанавливать обменный курс рубля, не считая «случаев установления суммы репараций России в пользу Украины», допуск к торгам финансовыми инструментами фондового, денежного и товарного рынков.