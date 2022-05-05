Лукашенко сообщил о переходе на рубли в торговле с Россией

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Минск и Москва перешли на торговлю в рублях, в том числе по энергоресурсам. Об этом сообщает агентство "БелТА".

Фото: РИА Новости РИА Новости

"Мы спокойно торгуем за российские рубли, продаем свой товар туда, получаем российские рубли и за российские рубли (мы договорились) покупаем газ и нефть. Не было бы счастья, да несчастье помогло. Мы раньше покупали энергоносители в России за доллары. Сегодня они согласны за российский рубль", - сказал Лукашенко.

По его словам, 85% товаров, экспортируемых Белоруссией, востребованы в России, еще часть - в Китае.

"Поэтому я абсолютно убежден, не надеюсь, а убежден, что мы выстоим. Конечно, санкции - это не сахар, это не конфеты, это не чай, приятного мало. Но, видимо, такова ваша политика", - высказался Лукашенко о санкциях, введенных в отношении страны.

Накануне стало известно, что Европейский союз (ЕС) предложил ввести санкции в отношении основного производителя калия в Белоруссии ОАО "Беларуськалий", а также экспортного подразделения в рамках шестого пакета мер.