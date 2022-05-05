Нефть — не запрещать: что не нравится странам ЕС в новом пакете санкций

Постпреды стран ЕС 6 мая рассмотрят шестой блок санкций против Москвы, в который могут включить эмбарго на импорт российской нефти. Пакет уже вызвал множество споров в европейских государствах, дипломаты не смогли его согласовать. Против рестрикций, касающихся импорта российских энергоносителей, выступает Венгрия. Германия, в свою очередь, просит добавить в шестой блок ограничения на сотрудничество в атомной энергетике.

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Послы стран Евросоюза обсудят 6 мая новый блок санкций против России.

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"В повестке дня на завтра — обсуждение шестого пакета санкций и ситуация в сфере продовольственной безопасности", — говорится в Twitter французского председательства в ЕС.

Постпреды ЕС также намерены рассмотреть вопрос финансовой помощи Украине. Агентство DPA со ссылкой на дипломатические источники сообщило, что многие государства Евросоюза просят внести изменения в подготовленный Еврокомиссией проект шестого пакета санкций.

Выложить из пакета нефть...

Глава венгерского правительства Виктор Орбан заявил, что Будапешт не может поддержать обсуждаемые ограничения в их нынешней форме.

"Ни Венгрия, ни ЕС в целом не готовы принять и реализовать меры, предложенные комиссией. Санкции должны быть приняты в то время, когда все необходимые предварительные условия будут выполнены во всех странах-членах", — заявил Орбан в письме председателю ЕК.

По его словам, принятие нового пакета мер потребует от его страны "серьезной модернизации альтернативной инфраструктуры поставок и полной реорганизации нефтеперерабатывающих мощностей".

Орбан отмечает, что принятые санкции уже "отвлекли необходимые национальные ресурсы на избыточные инвестиции в ископаемое топливо", а финансирование от Брюсселя доступно Будапешту только на бумаге. Глава венгерского правительства считает, что Еврокомиссия не должна упорствовать в вопросе введения эмбарго на российскую нефть.

"Если Еврокомиссия будет настаивать на принятии своего предложения, ей придется нести полную ответственность за исторический провал в процессе евроинтеграции", — отметил Орбан.

Он уверен, что принятие пакета санкций в его нынешнем виде спровоцирует дальнейший рост цен на топливо.

В продолжающихся спорах по теме эмбарго на нефть участвует и Словакия, которая, наряду с Венгрией, считает спорными предложения по поэтапному отказу от российской нефти. Еврокомиссия согласилась на исключение для этих стран и пообещала позволить им закупать нефть по существующим контрактам до конца 2023 года, однако Словакия и Венгрия считают предложенные им исключения по этому вопросу недостаточными. В то же время Чехия и Болгария просят для себя таких же условий.

Опасения по эмбарго на нефть высказывают Греция, Кипр и Мальта, поскольку считают, что их судоходные компании пострадают от запрета на транспортировку сырья. Болгария на будущей неделе намерена попросить ЕК отсрочить введение эмбарго на импорт российской нефти.

"В зависимости от решений на европейском уровне мы будем также искать свои решения и способы работы, чтобы не было рисков для нефтепереработки и чтобы производственные мощности продолжали работать в нормальном режиме", — заявил министр энергетики республики Александар Николов.

.. и положить атом

Некоторым странам ЕС пакет санкций кажется недостаточно полным. Так, по данным DPA, Германия просит ЕК ужесточить меры в отношении Сбербанка, а также ограничить сотрудничество с Россией в сфере мирного атома. Предложенный Еврокомиссией пакет мер предполагает отключение Сбербанка от SWIFT. Какие более жесткие санкции хочет видеть Берлин, агентство не уточнило.

Однако, по его данным, ЕК не планирует запрещать вести бизнес со Сбербанком и замораживать его активы. Германия и Нидерланды также просят исчерпывающего обоснования для запрета российских вещателей "Россия 24", "ТВ-Центр" и "РТР Планета", поскольку опасаются обвинений в ограничении свободы прессы.

"Должно быть ясно, что эти вещатели являются пропагандистскими каналами", — отмечает DPA.

Какими будут новые санкции?

Председатель ЕК Урсула фон дер Ляйен, выступая на сессии Европарламента 4 мая, предложила в рамках нового пакета санкций начать поэтапный отказ от российской нефти, отключить от межбанковской платежной системы SWIFT еще три российских банка, включая Сбербанк, а также прекратить вещание в ЕС трех государственных телеканалов РФ. Еврокомиссия также предложила через месяц ввести запрет на все услуги, связанные с транспортировкой российской нефти.

Предполагается, что запрет затронет все судоходные, брокерские, страховые и финансовые услуги, которые предлагают европейские компании.

Запрет будет распространяться на российский экспорт нефти по всему миру, что может ограничить возможности Москвы в поиске альтернативных покупателей сырья, сообщает агентство Reuters. Новый пакет санкций предполагает также внесение в санкционный список лиц, которых Евросоюз считает ответственными "за военные преступления в Буче", отметила фон дер Ляйен.

Помимо официально анонсированных санкционных мер, сообщается также о том, что ЕК намерена запретить физическим и юридическим лицам из России покупать недвижимость в Европе. Bloomberg сообщил, что речь идет о запрете на прямую или косвенную продажу или передачу "прав собственности на недвижимое имущество, расположенное на территории ЕС, или доли в коллективных инвестиционных предприятиях, предоставляющих доступ к такому недвижимому имуществу".