Нефти предсказали подорожание до 200 долларов

В ближайшие месяцы цена барреля нефти марки Brent может значительно вырасти. Об этом «Известиям» рассказали эксперты и представители бизнеса.

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В частности, такой вариант возможен, если западные страны введут санкции не только на поставки нефтепродуктов в ЕС, но и на их перевозку, а также на страхование и любые посреднические услуги при торговле российским сырьем. Ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности, эксперт Финансового университета Игорь Юшков предсказал, что в этом случае на рынке образуется дефицит нефти, и она может подорожать до 150-200 долларов.

США уже ввели эмбарго на поставку российской нефти и нефтепродуктов. Евросоюз намерен последовать их примеру через девять месяцев. Такие сроки назвал еврокомиссар по вопросам экономики Паоло Джентилони.