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5 часов назад

Нефти предсказали подорожание до 200 долларов

Lenta.ruиещё 5

В ближайшие месяцы цена барреля нефти марки Brent может значительно вырасти. Об этом «Известиям» рассказали эксперты и представители бизнеса.

Нефти предсказали подорожание до 200 долларов
Фото: ТАССТАСС

В частности, такой вариант возможен, если западные страны введут санкции не только на поставки нефтепродуктов в ЕС, но и на их перевозку, а также на страхование и любые посреднические услуги при торговле российским сырьем. Ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности, эксперт Финансового университета Игорь Юшков предсказал, что в этом случае на рынке образуется дефицит нефти, и она может подорожать до 150-200 долларов.

США уже ввели эмбарго на поставку российской нефти и нефтепродуктов. Евросоюз намерен последовать их примеру через девять месяцев. Такие сроки назвал еврокомиссар по вопросам экономики Паоло Джентилони.

6 мая немецкий журнал Spiegel отметил, что Россия в случае введения постепенного запрета на импорт нефти сможет быстро найти новый рынок сбыта. Так как российскую нефть в основном транспортируют на танкерах, переход на поставки сырья новым клиентам не займет много времени. Кроме того, сам факт введения эмбарго может повысить цены на ресурсы, так как создаст «ощущение нехватки» нефти на мировом рынке.

Экономика,Цена на нефть,Экономика России,Игорь Юшков,Паоло Джентилони,Фонд национальной энергобезопасности,Финансовый университет,ЕС,
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