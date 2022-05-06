Австрия вновь выступила против эмбарго на поставки газа из РФ

Австрия по-прежнему не поддерживает введение эмбарго на поставки газа из России, поскольку данная мера представляет собой «красную линию для республики». Об этом заявила министр цифровизации и экономики Австрии Маргарете Шрамбек в опубликованном в пятницу интервью медиагруппе Funke, передает ТАСС.

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«Газовое эмбарго - это четкая красная линия для Австрии», - отметила Шрамбек.

По ее словам, нельзя посылать соответствующие сигналы, если нет возможности с ними справиться.

«И ни мы, ни Германия не сможем это выдержать», - констатировала министр. «Со стороны Австрии, а также со стороны Германии - однозначное «нет», поскольку эмбарго принесло бы больше вреда, чем пользы», - подчеркнула министр цифровизации и экономики Австрии.

Шрамбек считает, что Европейскому союзу следует использовать фрекинг для добычи газа.

«Существуют методы добычи сланцевого газа экологически безопасным способом. Мы не должны закрывать глаза и обосновывать технологическим состоянием 20-летней давности», - отметила австрийский министр.

Также она сообщила о необходимости развивать новые партнерские отношения с другими странами в области солнечной энергетики и водорода, в частности, с Саудовской Аравией.

Ранее глава австрийского нефтегазового концерна OMV Альфред Штерн в интервью газете Kurier заявил, что Евросоюз пока не готов к введению запрета на поставки российского газа. По его словам, такой шаг привел бы к тяжелым последствиям для европейской экономики.