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38 минут назад

Банк России предупредил о задержках при проведении операций

Газета.Ruиещё 3

Банк России предупредил, что сейчас наблюдается замедление обработки операций в сервисах платежной системы ЦБ. Об этом сообщается в Telegram-канале регулятора.

ЦБ предупредил о задержках при проведении операций
Фото: depositphotos.comdepositphotos.com

Согласно данным ЦБ, также есть технические сложности в Системе передачи финансовых сообщений (СПФС).

«Некоторые операции могут проходить медленнее либо их придется повторить позднее. При этом все средства клиентов сохранны», — подчеркнули в Банке России.

Россиян предупредили, что как только работа сервисов возобновится в штатном режиме, их отдельно оповестят.

Ранее в Банке России заявили, что более половины финансовых пирамид относятся к криптовалюте.

Также в конце апреля текущего года ЦБ поддержал объединение ВТБ, «Открытия» и РНКБ.

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