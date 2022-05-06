ЦБ предупредил о задержках при проведении операций

Банк России предупредил, что сейчас наблюдается замедление обработки операций в сервисах платежной системы ЦБ. Об этом сообщается в Telegram-канале регулятора.
Согласно данным ЦБ, также есть технические сложности в Системе передачи финансовых сообщений (СПФС).
«Некоторые операции могут проходить медленнее либо их придется повторить позднее. При этом все средства клиентов сохранны», — подчеркнули в Банке России.
Россиян предупредили, что как только работа сервисов возобновится в штатном режиме, их отдельно оповестят.
Ранее в Банке России заявили, что более половины финансовых пирамид относятся к криптовалюте.