ЦБ предупредил о задержках при проведении операций

Банк России предупредил, что сейчас наблюдается замедление обработки операций в сервисах платежной системы ЦБ. Об этом сообщается в Telegram-канале регулятора.

Согласно данным ЦБ, также есть технические сложности в Системе передачи финансовых сообщений (СПФС).

«Некоторые операции могут проходить медленнее либо их придется повторить позднее. При этом все средства клиентов сохранны», — подчеркнули в Банке России.

Россиян предупредили, что как только работа сервисов возобновится в штатном режиме, их отдельно оповестят.

Ранее в Банке России заявили, что более половины финансовых пирамид относятся к криптовалюте.