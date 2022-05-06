В ЕС назвали срок введения полного эмбарго на нефть из РФ

Еврокомиссар по вопросам экономики Паоло Джентилони заявил, что ЕС введет полное эмбарго на поставки российской нефти через девять месяцев. Об этом сообщает ТАСС.

ЕС готовится к введению шестого пакета санкций против России из-за украинского кризиса. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен ранее заверила, что «будет введен полный запрет на импорт всей российской нефти по морю и по трубопроводам, сырой и очищенной».

«Наше предложение - ввести эмбарго [на нефть], в зависимости от типов нефтепродуктов, через девять месяцев», - рассказал Джентилони.

Он заявил, что эмбарго, введенное раньше, подняло бы мировые цены на нефть, что противоречит целям ЕС.

«Это решение будет иметь воздействие на европейскую экономику. Но больше ударит по российской», - заключил Еврокомиссар.

Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель 3 мая анонсировал шестой пакет санкций против РФ. Он отметил, что от SWIFT отключат больше российских банков, и добавил, что ЕС «ищет меры, которые повлияют на импорт российской нефти».

По данным The Wall Street Journal, в рамках шестого пакета санкций Евросоюз предлагает поэтапное - в течение шести месяцев - введение эмбарго на импорт российской нефти.

Как отмечала WSJ, в ЕС рассчитывают, что полное эмбарго на нефтепродукты из РФ заработает к концу 2022 года.

При этом Венгрия и Словакия, две страны, сильно зависящие от поставок трубопроводной нефти, получат право на отказ от российского импорта за 20 месяцев.