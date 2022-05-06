Экономика
Компании
Рынки
Личный счет
Недвижимость
Курсы валют
Конвертер валют
Курс доллара
Курс евро
+15° в 
USD 66.24EUR 70.07
Войти в почту
31 минуту назад

ЕС предложил отсрочку эмбарго на нефть из России

Лера Букина

Евросоюз выступил с предложением отсрочить введение эмбарго на поставки нефти из России для Венгрии, Словакии и Чехии до 2024 года. Об этом в пятницу сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на источники.

ЕС предложил отсрочку эмбарго на нефть из России
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Инициатива предполагает возможность Чехии импортировать российскую нефть до июня 2024 года, Венгрии и Словакии - до конца того же года. Агентство отмечает, что все остальные государства - члены ЕС постепенно откажутся от импорта нефти из РФ к концу этого года, как первоначально ожидалось.

Евросоюз собирается ввести шестой пакет санкций против России из-за специальной военной операции на Украине. По словам председателя Еврокомиссии (ЕК) Урсулы фон дер Ляйен, странам ЕС следует начать поэтапный отказ от российской нефти, отключить от межбанковской платежной системы SWIFT еще ряд российских банков, прекратить вещание в ЕС трех российских государственных телеканалов.

Согласно данным дипломатических источников и европейских СМИ, ЕК предложила странам ЕС отказаться от импорта сырой российской нефти через полгода, от импорта нефтепродуктов - в 2023 году. Среди стран, выступающих против ограничений на импорт российских энергоносителей, - Венгрия.

Экономика,Еврокомиссия,ЕС,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители