ЕС предложил отсрочку эмбарго на нефть из России

Евросоюз выступил с предложением отсрочить введение эмбарго на поставки нефти из России для Венгрии, Словакии и Чехии до 2024 года. Об этом в пятницу сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на источники.

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Инициатива предполагает возможность Чехии импортировать российскую нефть до июня 2024 года, Венгрии и Словакии - до конца того же года. Агентство отмечает, что все остальные государства - члены ЕС постепенно откажутся от импорта нефти из РФ к концу этого года, как первоначально ожидалось.

Евросоюз собирается ввести шестой пакет санкций против России из-за специальной военной операции на Украине. По словам председателя Еврокомиссии (ЕК) Урсулы фон дер Ляйен, странам ЕС следует начать поэтапный отказ от российской нефти, отключить от межбанковской платежной системы SWIFT еще ряд российских банков, прекратить вещание в ЕС трех российских государственных телеканалов.