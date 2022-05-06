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24 минуты назад

Россия уменьшила ожидания по нефтегазовым доходам

Lenta.ruиещё 16

В мае объем дополнительных нефтегазовых доходов федерального бюджета, возникающих в связи с превышением фактической цены на нефть над базовым уровнем, составит 414 миллиардов рублей. Такой прогноз приводится в сообщении на сайте Министерства финансов России.

Россия уменьшила ожидания по нефтегазовым доходам
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Ранее, в прогнозе на апрель, ведомство ожидало 798,4 миллиарда рублей дополнительных нефтегазовых доходов. Таким образом, ожидания уменьшились почти в два раза.

При этом в реальности по итогам минувшего месяца бюджет, напротив, недополучил 133,1 миллиарда рублей. Минфин полагает, что по итогам двух месяцев совокупный дополнительный доход составит 280,9 миллиарда рублей.

В конце апреля Минфин оценивал дефицит бюджета в 1,6 триллиона рублей. Вместе с тем глава ведомства Антон Силуанов признавал, что точный прогноз в условиях нынешней нестабильности дать сложно, возможно, экономике потребуется дополнительная поддержка.

Падение дополнительных нефтегазовых доходов связано с двумя факторами. Укрепление рубля в условиях продажи нефти за иностранную валюту снижает ее цену в рублевом выражении. Кроме того, постепенный отказ западных стран от российской нефти приводит к тому, что продавать ее приходится со значительным дисконтом.

США уже ввели эмбарго на поставку российской нефти и нефтепродуктов. Евросоюз намерен последовать их примеру через девять месяцев. Такие сроки назвал еврокомиссар по вопросам экономики Паоло Джентилони.

Экономика,Паоло Джентилони,Антон Силуанов,Минфин России,ЕС,
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