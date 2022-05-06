Экспорт товаров США в Россию в марте 2022 года составил 101,1 миллиона долларов — показатель упал почти в пять раз по сравнению с февралем (497,5 миллиона долларов) и мартом прошлого года (476,3 миллиона долларов), сообщает РБК со ссылкой на внешнеторговую статистику Бюро переписей США. Объем поставок оказался наименьшим за месяц в истории российско-американской торговли как минимум с 2002 года, говорится в отчете.

На снижение показателя повлияли санкции против российских банков и последовавшие проблемы с оплатой импорта, уход американских компаний и прямое ограничение экспорта ряда товаров в Россию. Объем поставок автомобилей и фармацевтической продукции месяц к месяцу сократился в четыре раза — с 83 до 20 миллионов долларов и с 60 до 14 миллионов долларов соответственно. Поставки оборудования (в том числе двигателей внутреннего сгорания, турбореактивных двигателей, сельскохозяйственных машин, механизмов для бурения) сократились в 4,5 раза, с 90 до 20 миллионов долларов.

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Экспорт двигателей для гражданских самолетов американского производства практически обнулился, в то время как в феврале он занимал 36 миллионов долларов оборота, в марте 2021-го — 39 миллионов. Сразу после начала спецоперации Минторг США ужесточил лицензионные требования в отношении экспорта в Россию, фактически запретив поставки широкого спектра авиационной продукции.

Тем не менее поставки российской продукции в США выросли — санкции временно подстегнули экспорт, так как американское правительство предусмотрело переходный период до их полного вступления в силу. Общая стоимость российского экспорта составила 2,75 миллиарда долларов (плюс 6,5 процента к февралю). Показатель увеличился в первую очередь благодаря росту поставок сырой нефти — до 363 миллионов долларов с февральских 63 миллионов. 8 марта американские власти запретили ввоз любых энергоресурсов из России, однако дали время до 22 апреля на исполнение контрактов.

Федеральная таможенная служба (ФТС) России в апреле временно прекратила публиковать статистику по импорту и экспорту «во избежание некорректных оценок и спекуляций». Данные за февраль и март, в том числе в разрезе стран — торговых партнеров и товарных категорий, не были опубликованы.

Таможенная служба приостановила публикацию статистики по российскому импорту и экспорту. Об этом заявил журналистам глава ФТС Владимир Булавин, отвечая на вопрос, с чем связана задержка в публикации данных по импорту в марте. По его словам, это позволит избежать некорректных оценок и спекуляций. Булавин назвал это временной мерой.

Отсутствие официальной статистики по внешней торговле затруднит работу аналитиков и может даже привести к ухудшению ситуации в российской экономике. Такое мнение высказал главный экономист ПФ «Капитал» Евгений Надоршин:

«Это, конечно, сильно снижает информационную прозрачность российской экономики. Например, у нас есть данные от ЦБ, тоже куцые, по платежному балансу, но там какой-то импорт хотя бы есть, но в денежном выражении. А для того чтобы оценивать, что происходит с ВВП, необходимы физические объемы, то есть поправка на цены. Поскольку сейчас ситуация сильно поменялась с тем, скажем так, что и почем в Россию въезжает, то на самом деле прежние цены или гипотезу о том, что цены остались прежними, в иностранной валюте использовать нельзя. Закончился первый квартал, мы знаем из европейских СМИ, что падение импорта (у них экспорта) в Россию было из Европы очень внушительным. Мы видим, по данным КНР, что у нас поставки из Китая, мягко говоря, не компенсируют падение поставок из Европы. Но дальше нам нужно попытаться это все склеить и получить оценку импорта в ВВП. Она в силу масштаба падения очень сильно повлияет на оценку роста по итогам первого квартала, обратите внимание. Несмотря на то что экономика, вероятно, в конце первого квартала вошла в рецессию, по итогам первого квартала у нас рост. И вот из-за невозможности полноценно оценить этот импорт ошибка по оценке этого роста может измеряться несколькими процентными пунктами. Это может очень сильно повлиять на оценки по итогам этого года. Более негативные оценки роста российской экономики можно получить по итогам этого года, чем ситуация на самом деле выглядит и будет развиваться. Причем на ровном месте. Более негативные оценки — это негативная информация для бизнеса. А негативная информация для бизнеса — это сворачивание инвестиций, и в итоге у нас реализуется достаточно негативный прогноз».

Последняя статистика по экспорту и импорту с основными торговыми партнерами России была обнародована за январь этого года.

Объём экспорта из Германии в Россию в марте упал более чем на 60% по сравнению с февралём. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на данные Федерального статистического бюро ФРГ. Как отметили в ведомстве, показатель существенно снизился из-за «антироссийских санкций, дальнейших мер по ограничению экспорта и несанкционированного поведения участников рынка».

Германия в марте поставила России товаров на €900 млн. Это минимальный показатель за последние 20 лет. По сравнению с февралём объёмы экспорта упали на 62,3%.

При этом ФРГ в марте получила российских товаров на €3,6 млрд. Объём импорта из РФ по сравнению с февралём сократился только на 2,4%.

Всего в марте немцы поставили другим странам на 3,3% товаров меньше, чем в феврале. Импорт за этот же период вырос на 3,4%.

Ранее министр иностранных дел Германии Анналена Бербок заявила, что до окончания конфликта на Украине о снятии санкций с России не может быть и речи. Первым шагом к отмене введённых Западом ограничений станет перемирие и вывод российских войск с территории Украины, подчеркнула дипломат.

В Германии хотят как можно скорее стать независимыми от поставок российских энергоресурсов. Министр финансов страны Кристиан Линднер подчёркивал, что Берлин делает для этого всё возможное. Страна ранее публично отказалась расплачиваться за поставки газа на условиях Москвы и собирается ускорить строительство терминалов для приёма сжиженного природного газа.

При этом глава E.ON, крупнейшей по величине выручки и активов энергетической компании в ФРГ, Леонард Бирнбаум говорил, что без российского газа Германия едва продержится несколько зим.

Министерство международной торговли Британии объявило, что страна запретила экспорт в Россию товаров, которые могут использоваться против Украины. Об этом говорится в заявлении на официальном сайте ведомства. Чиновники уточнили, что запрет «закроет все существующие лазейки для того, чтобы Россия не покупала эти товары у Великобритании». Под бан может попасть, например, «оборудование для перехвата и мониторинга».

Конкретный перечень товаров, которые нельзя поставлять в Россию, британские чиновники не привели.

Кроме того, Британия обнулит все пошлины и квоты на ввоз украинских товаров. Это распространяется в том числе на основную экспортную продукцию страны — ячмень, мёд, птицу и консервированные помидоры. Такое решение Лондон принял после прямого запроса властей Украины, уточнили в министерстве.

После начала военной операции на Украине Великобритания ввела несколько пакетов санкций против России. Лондон запретил ввозить из России ряд товаров, в том числе сталь, железо, изделия из древесины, серебро и икру. Кроме того, выросли пошлины на поставки некоторой продукции — например, водки. Также страна отказалась поставлять Москве ряд собственных товаров, в том числе высокотехнологичных.

По информации газеты The Telegraph, из-за санкций против России экономика Британии потеряет 6,2 млрд фунтов стерлингов (около $8 млрд по текущему курсу). Речь идёт о недополученных доходах от экспорта предметов роскоши. Наибольший ущерб Лондону нанесёт запрет на поставку автомобилей Bentley и сумок Burberry.

Объем торговли Евросоюза агропродовольственными товарами увеличился в январе на 25%, до €28,3 млрд, сообщается в докладе Еврокомиссии.

«Общий объем торговли агропродовольственными товарами ЕС в январе 2022 года достиг €28,3 млрд, что на 25% больше, чем за тот же период 2021 года, и на 16% больше, чем в среднем за три года», — указали в докладе.

Из общего объема торговли экспорт агропродукции составил €15,8 млрд, а импорт — €12,5 млрд с соответствующим ростом на 16% и 38%. При этом больше всего экспорт вырос в Великобританию — на €894 млн, то есть рост составил 36%. Общий объем экспорта с этой страной составил €3,4 млрд. По импорту также лидирует Великобритания. В январе его прирост составил €598 млн, то есть увеличился на 137%, до €1 млрд.

В докладе отметили, что на Британию, США и Китай приходится 40% всего экспорта агропродукции Евросоюза. При этом объем экспорта в Китай за год снизился на 28% (€414 млн), до чуть менее €1,1 млрд.

12 апреля доцент программы «Международная экономическая безопасность» Института мировой экономики и бизнеса РУДН Хаджимурад Белхароев заявил, что антироссийские санкции могут повлечь за собой существенное сокращение экспорта зерна. По его оценке, голод угрожает многим государствам, прежде всего на Ближнем Востоке и в Африке — в последние пять лет Россия была крупнейшим поставщиком пшеницы на мировом рынке.

На мировые рынки необходимо вернуть продукты и удобрения из России, Украины и Белоруссии, несмотря на продолжающийся конфликт между Москвой и Киевом. Об этом заявил генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш.

«Предметное решение глобальной проблемы продовольственной безопасности требует реинтеграции сельскохозяйственного производства Украины. Производства продуктов питания и удобрений в России и Беларуси в мировые рынки», — сказал Гутерреш на заседании СБ ООН.

Спецоперацию на территории Украины президент России Владимир Путин объявил 24 февраля. Как заявлял глава государства, основные ее цели — денацификация и демилитаризация, а не оккупация территории. Помимо этого Россия, по его словам, хочет защитить ДНР и ЛНР от обстрелов украинскими националистами и ВСУ. В ответ на спецоперацию страны ЕС и США стали вводить санкции против РФ. Однако ограничения сказались и на самих государствах. Например, во Франции с полок магазинов исчезло подсолнечное масло. Такие ограничения в продаже наблюдаются и в Великобритании. На полках появились предупреждения с просьбой не брать больше двух бутылок за раз.

США через месяц после введения санкций в отношении России приравняли российские удобрения к продуктам первой необходимости, чтобы не допустить дефицита химической продукции. На рынке уверены, что аналогичным образом теперь поступят и в Европе, что наладит традиционные схемы поставок, пишет «Коммерсант».

Управление по контролю за иностранными активами (OFAC) Минфина США опубликовало новую генеральную лицензию, согласно которой российские минеральные удобрения включены в список жизненно необходимых продуктов наравне с сельскохозяйственной продукцией, лекарствами и медицинскими изделиями. По мнению российских производителей, причиной такого решения стал общемировой дефицит удобрений, вызванный санкциями: из России Европа получает 25% карбамида, 15% аммиачной селитры, треть фосфорных удобрений и 35% калия.

На химическом рынке рассчитывают, что этот документ поможет наладить привычную логистику, а в дальнейшем США и ЕС могут отменить в том числе действующие пошлины на российские удобрения. Как отмечает представитель коллегии адвокатов «Регионсервис» Мария Любимова, действия США показывают, что меры по полному блокированию экономического обмена в дальнейшем могут быть смягчены, прежде всего в наиболее чувствительных сферах.

Ранее Wall Street Journal сообщила, что фермеры по всему миру столкнулись с дефицитом удобрений из-за санкций против России. По информации газеты, цены на удобрения достигли рекордного уровня, превысив прошлогодние показатели в три-четыре раза. Отмечается, что стремительный рост цен на удобрения в будущем повлияет на доходы фермеров, урожайность сельскохозяйственных культур и стоимость продовольственных товаров.

США не хотят признавать, что их действия, в том числе антироссийские санкции, провоцируют продовольственный кризис в мире. Такую позицию высказал посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов. Дипломат прокомментировал заявление Госдепа о том, что спецоперация России на Украине — главный фактор обострения продовольственного кризиса в мире.

«Американцы в очередной раз передёргивают. Отказываются признать влияние, которое оказали на ситуацию просчёты и системные ошибки в макроэкономической, энергетической и климатической политике США и их союзников», — отметил дипломат.

По его словам, обвинения против России деструктивны. «Коллеги хотят заставить остальной мир забыть о том, что меры давления на Россию напрямую сказались на её возможностях осуществлять экспорт различных товаров», — указал он. Антонов напомнил об отключении ряда российских банков от системы SWIFT и санкциях против транспортного сектора.

«Несмотря на неблагоприятные внешние обстоятельства, Российская Федерация продолжит выполнять свои международные обязательства по поставкам на рынок сельскохозяйственной продукции, удобрений и энергоносителей», — добавил Антонов.

Он заметил, что ситуация могла быть иной, если бы некоторые страны не создавали искусственные «препоны».

Ранее «Секрет» писал, что в 2021 году число людей, которым серьёзно не хватает продовольствия, увеличилось на 40 млн и достигло 193 млн человек. По данным продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН, среди причин роста голодающих — военные конфликты, коронавирус и, как следствие, экономические кризисы в государствах. Острее всего проблема стоит в Эфиопии, на юге Мадагаскара, в Южном Судане и Йемене.

Заместитель директора Департамента информации и печати МИД РФ Алексей Зайцев заявил, что Россия будет добросовестно выполнять свои обязательства по контрактам в продовольственной сфере.

"Наша страна при любых условиях остается ответственным участником мирового рынка, намерены и далее добросовестно исполнять свои обязательства по международным контрактам в части поставок товаров агропромышленного комплекса и удобрений", – сказал он на брифинге.

При этом Россия осознает значение этих контрактов для социально-экономического развития партнеров страны.

Зайцев также подчеркнул, что РФ не собирается уклоняться от предметного обсуждения вопроса продовольственной безопасности в мире.

Ранее секретарь Совбеза РФ Николай Патрушев заявил, что мир погружается в беспрецедентный продовольственный кризис на фоне санкций против России.

Владимир Путин заявил, что отказ некоторых стран Запада от части энергоресурсов из России уже ударил по миллионам европейцев, также он отразился и на США. По словам президента, РФ может увеличить на внутреннем рынке потребление российской нефти, угля, газа, а также нарастить поставки в страны, где они действительно нужны.

Ситуация обострилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины. О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ президента РФ попросили главы ДНР и ЛНР Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

Министерство промышленности и торговли РФ утвердило перечень товаров для параллельного импорта в Россию, документ опубликован на официальном портале правовой информации.

Параллельный импорт был легализован в начале марта для поддержания потребительского рынка на фоне санкций. Кабмин получил право составлять перечень продукции, в отношении которой фактически устанавливается международный принцип исчерпания прав на товарный знак, если она признается владельцем в любой части мира. Это позволит обеспечивать поставки товаров в страну вопреки недружественным действиям иностранных государств.

Приказ Минпромторга вступает в силу на следующий день после официальной публикации.

Список содержит более 50 групп товаров, в том числе растения, стройматериалы, топливо, игрушки, ткани и одежда, звукозаписывающая аппаратура, автомобили, а также ядерные реакторы, железнодорожные локомотивы, оружие и боеприпасы.

В частности, в перечень вошли автомобили под марками Bentley, Cadillac, Volkswagen, Land Rover, Jaguar, Jeep, Renault, Tesla, Lamborghini, Skoda, Porsche, Audi, Toyota, Lexus и другие. Также в списке есть двигатели и части для них; шины Michelin, Goodyear, Continental, Bridgestone.

Также упоминается парфюмерия и косметика за исключением ряда популярных брендов, таких как Maybelline, L’Oréal, NYX; зубоврачебный воск и стоматологические материалы на основе гипса; техника брендов Apple, Samsung и других.

В текущих экономических условиях идеальный курс доллара должен составлять 53 рубля. Такое мнение высказал главный макроэкономист УК «Ингосстрах-Инвестиции» Антон Прокудин.

«Для балансировки платежного баланса в условиях закрытого финсчета (когда вывод капитала из РФ невозможен) даже при восстановлении импорта валютный курс должен сместиться в район 53 рублей. В текущей реальности импорт также заметно просел из-за логистических проблем, поэтому для балансировки внешнего сектора курс доллара США в моменте должен быть даже ниже 53 рублей», — сказал Прокудин в интервью РИА «Новости».