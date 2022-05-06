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1 час назад

В России утвердили список товаров для параллельного импорта

Лера Букина

Минпромторг утвердил перечень товаров, разрешенных для ввоза в Россию без разрешения правообладателя. Всего в перечень вошло 96 групп товаров. Об этом сообщает «Коммерсант».

В России утвердили список товаров для параллельного импорта
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Так, в числе товаров для параллельного импорта оказались автомобили и запчасти для них — Tesla, Toyota, Land Rover, Jeep, Isuzu, Jaguar, Chrysler, Bentley, Mitsubishi, Cadillac, Chevrolet, Dodge, Hummer, Rolls-Royce, Bugatti; двигатели и их части — Volvo, Hyundai, Nissan, Volkswagen; смартфоны и техника — Apple, Asus, HP, GoPro, Panasonic, Samsung, Nokia, Sony, Intel, Dell, LG, Toshiba. Также в список попали бытовая техника — Electrolux, Miele, Siemens, Dyson, Philips; игровые приставки — XBox, PlayStation, Nintendo; фармацевтическая продукция — O.B., Carefree; оборудование для различных отраслей, включая добычу полезных ископаемых, электроэнергетику, железнодорожный и судоходный транспорт, сельское хозяйство.

Кроме того, в перечень вошли устройства и оборудование для железных дорог, лодки, живые деревья, саженцы и цветы;

соль, сера, грунт и камень, руды, зола и шлак; моторное топливо, нефтепродукты и смазочных материалы, изотопы, редкоземельные металлы, продукты химического производства, красители, «туалетные средства»; резина и резиновые изделия, мыло, моющие средства, свечи, пластилин, клеи, спички, взрывчатые вещества, пластмассы; одежда, обувь, косметика.

Полный список представлен на портале публикации нормативно-правовых актов.

Ранее в марте правительство разрешило параллельный импорт в связи с санкциями. Глава Минпромторга России Денис Мантуров заявил, что министерство готово оперативно менять список брендов, попадающих под параллельный импорт в зависимости от их решения остаться работать в России. Параллельный импорт - это ввоз в страну оригинальных товаров лицами без согласия правообладателя на ввоз этих товаров. Продукция направляется альтернативными способами (не через дистрибутора).

Экономика,Денис Мантуров,Коммерсант,Siemens,Intel,Минпромторг,Apple,
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