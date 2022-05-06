Цены на продукты в мире снизились после рекордного роста

В апреле продовольственный индекс ООН уменьшился менее чем на процент. Ранее основные продукты питания росли в цене несколько месяцев подряд в связи с украинским кризисом, инфляцией и логистикой, пишет Bloomberg.

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В марте 2022 года среднее значение индекса достигло 159,3 пункта, что является рекордом с момента создания этого индекса в 1990 году. Параметр дает возможность на ежемесячной основе следить за колебаниями стоимости корзины наиболее ходовых продовольственных товаров в мире. В апреле стоимость пшеницы и масла начала снижаться, а стоимость мяса, напротив, расти.

Цены начали падать в апреле, в частности, из-за падения спроса на растительное масло и снижения цен на кукурузу. ООН при этом ожидает продолжения кризиса. В организации считают, что из-за ограничений продажи индонезийского пальмового масла цены вскоре поднимутся снова. Вместе с тем Индия сообщила о возможном снижении экспорта пшеницы после того, как посевы пострадали от сильной жары. Правительство же не объявляло о сокращении поставок.

Сельскохозяйственные производители столкнулись с ростом цен на удобрения, а также с засухой.