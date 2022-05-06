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1 час назад

Мир предупредили о последствиях санкций против России

Lenta.ruиещё 2

Мировой энергетический рынок ждут большие последствия из-за санкций против России и ответных действий. Об этом предупредил глава Международного энергетического агентства (МЭА) Фатих Бироль, передает ТАСС.

По его мнению, уже сейчас мир переживает первый глобальный кризис в энергетике. «Давайте помнить, что Россия является экспортером нефти номер один в мире и экспортером природного газа номер один в мире», — призвал Бироль и добавил, что страна также остается крупным игроком на рынке материалов, необходимых для работы энергетического сектора в целом.

В правительстве РФ раскрыли подробности о контрсанкциях

Полное эмбарго на российскую нефть будет введено Евросоюзом по истечении девяти месяцев. Такие сроки назвал ранее еврокомиссар по вопросам экономики Паоло Джентилони. СМИ сообщали, что Венгрия и Словакия могут получить право продолжать покупать российскую нефть как минимум до начала 2024 года. Таким правом также могут воспользоваться Болгария и Чехия.

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