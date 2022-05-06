Издание The Economist прокомментировало состояние российской экономики

Издание The Economist сообщило, что на текущий момент экономика России проявляет определенную устойчивость на фоне украинского кризиса и санкций западных стран, пишет РИА «Новости».

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В статье подчеркивается, что в стране ослабла «финансовая паника». Однако Россия и ранее «была достаточно закрытой экономикой». Кроме того, с момента начала украинского кризиса страна экспортировала энергоресурсов на сумму не менее $65 млрд.

«<...> Россия экспортировала морем и по трубопроводам ископаемого топлива как минимум на $65 млрд, о чем сообщает финский аналитический Центр исследований энергетики и чистого воздуха. В первом квартале 2022-го доходы государства от продажи углеводородов увеличились более чем на 80% по сравнению с соответствующим периодом прошлого года», — пишет издание.