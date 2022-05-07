Экономист оценила вероятность дефолта США по долгам

По мнению экономиста, существует два вероятных сценария дефолта США. В первом случае речь идет об отказе от повышения лимита госдолга, во втором — об отказе от выплаты процентов. При этом она напомнила, что по вопросу повышения лимита госдолга обычно идут длительные дебаты в Конгрессе.

Также для оценки ситуации с госдолгом есть два временных периода: среднесрочный (в течение 1-2 лет) и долгосрочный (более 10 лет). Второй вариант более вероятен, однако он связан с редкими и непредвиденными событиями. В целом гособлигации США считаются безрисковым инструментом, но фактическая реакция рынка может отличаться от теоретической. При усилении волатильности на рынках и просадке рынка акций доллар и Treasuries растут, а их доходность снижается, пояснила экономист.