Цены на топливо бьют рекорды в Канаде

Цены на бензин в Канаде достигли исторического максимума. Жители страны в большинстве регионов отметили, что стоимость топлива либо превышает два доллара за литр, либо близка к этому показателю, пишет местная пресса в пятницу, 6 мая.

Фото: Вечерняя Москва Вечерняя Москва

По информации сайта, который мониторит стоимость горючего в стране, цена на бензин выросла по всей Канаде в среднем на 4-6 центов за литр, а стоимость топлива в Ванкувере достигла 2,17 доллара.

Ситуация на Украине усугубила и так быстрорастущие цены на бензин и другое горючее в североамериканском государстве. Год назад средняя цена за литр топлива составляла всего лишь 1,32 доллара.

По словам консалт-директора энергетической фирмы Kalibrat Виджая Муралидхарана, рынок сырой нефти был напряженным и до начала спецоперации России на Украине. Кроме того, определяющим фактором, который влияет на стоимость горючего, является глобальный дефицит дизельного топлива, пишет ТАСС.