Украина ограничила экспорт гречки, риса и овса

Украина для предотвращения дефицита ввела ограничения на экспорт гречки, риса и овса. Об этом в субботу заявил заместитель министра аграрной политики и продовольствия Украины Тарас Высоцкий.

В начале марта правительство Украины расширило перечень товаров, экспорт которых подлежит лицензированию, дополнив его пшеницей, кукурузой, мясом и яйцами домашних кур, подсолнечным маслом. Кроме того, были введены квоты на экспорт крупного рогатого скота, его мяса, соли, сахара, ржи, проса и съестных мясных субпродуктов.