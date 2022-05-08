В Минтруде рассказали, чем соцконтракт поможет безработным

С помощью соцконтракта безработные могут пройти переобучение, открыть свое дело, развить личное подсобное хозяйство, устроиться на работу, получить поддержку в трудной жизненной ситуации, рассказали в Минтруде. При этом помощь по соцконтракту предоставляется вместе с пособием по безработице.

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Социальный контракт - это не замена той поддержки, которую оказывают центры занятости безработному гражданину, а дополнение к ней, уточнили в министерстве. При заключении социального контракта обязательно разрабатывается индивидуальная программа социальной адаптации, то есть - комплекс мероприятий, направленных на создание собственного постоянного источника дохода у человека. В ней обозначается полный объем помощи, которую он получит, подробно расписываются этапы ее предоставления.

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Так, человеку, который ищет работу, по соцконтракту могут назначить пособие в размере регионального прожиточного минимума, которое единовременно выплатят в течение месяца после заключения соцконтракта, а потом будут выплачивать ежемесячно в течение трех месяцев после трудоустройства - на время испытательного срока. Также ему может быть предоставлена помощь в уходе за нетрудоспособными родственниками или лечении члена семьи, назначена ежемесячная выплата в размере регионального прожиточного минимума на покупку жизненно-необходимых товаров - еды, одежды, обуви, лекарств.

Если безработный решил открыть свое дело, то ему предложат комплексное содействие в составлении бизнес-плана, смет, а также поиска рынков сбыта производимой продукции. Вполне возможно, что предложат пройти обучение. Для начинающих предпринимателей предусмотрена выплата до 250 тысяч рублей на приобретение необходимого оборудования, инвентаря, 15% из этих средств можно потратить на аренду помещения. В числе условий - регистрация гражданина в качестве ИП или самозанятого.

По соцконтракту возможна помощь и в создании личного подсобного хозяйства: например, содействие в производстве и сбыте произведенной продукции, единовременная выплата в размере до 100 тысяч рублей, которую можно направить на приобретение товаров для фермера.

Чтобы получить помощь по соцконтракту, семья безработного должна быть признана нуждающейся, это значит, что среднедушевой доход на каждого члена семьи должен быть ниже прожиточного минимума на душу населения, установленного в регионе проживания. Доход считается за предыдущие три месяца. Если заявление поступило в мае 2022 года, то доходы семьи посчитают с февраля 2022 года по апрель 2022 года.

В этом году при заключении соцконтракта не будут учитываться доходы граждан, потерявших работу после 1 марта 2022 года, если они зарегистрировались в качестве безработных в центре занятости.