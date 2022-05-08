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1 час назад

Эксперт рассказал, куда Россия сможет перенаправить объемы газа из Европы

Елена Прошина

Российский газ, поступающий в Европу, может быть полностью перенаправлен в Азиатско-Тихоокеанский регион, сообщает РИА Новости со ссылкой на консультанта Vygon Consulting Ивана Тимонина.

Куда Россия сможет перенаправить объемы газа из Европы
Фото: РамблерРамблер

В этом случае, по его словам, необходимо развить экспортную инфраструктуру.

«Потенциально объемы российского экспорта, поступающие в настоящее время в Европу, могут быть перенаправлены в Азиатско-Тихоокеанский регион в полном объеме, однако для этого потребуется активное развитие экспортной инфраструктуры – строительство новых газопроводов и заводов СПГ, что также потребует времени», — заявил эксперт.

Переориентация поставок газа из России в Азию обусловлена не только стремлением стран Евросоюза отказаться от топлива из России, но и рыночными факторами. На горизонте до 2025 года более половины роста мирового спроса на природный газ придется именно на азиатские страны, в первую очередь - Китай и Индию.

В общей сложности потребление газа в Азиатско-Тихоокеанском регионе через три года увеличится примерно на 160 миллиардов кубометров относительно текущего уровня.

«Активные работы по прокладке "Силы Сибири", например, заняли пять лет, аналогичными сроками строительства характеризуются и крупнотоннажные заводы по сжижению газа. "Таким образом, для сохранения объемов российского экспорта проработкой новых проектов и принятием инвестиционных решений необходимо заниматься уже сегодня», — отметил эксперт.

Экономика,ЕС,
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