Куда Россия сможет перенаправить объемы газа из Европы

Российский газ, поступающий в Европу, может быть полностью перенаправлен в Азиатско-Тихоокеанский регион, сообщает РИА Новости со ссылкой на консультанта Vygon Consulting Ивана Тимонина.

«Потенциально объемы российского экспорта, поступающие в настоящее время в Европу, могут быть перенаправлены в Азиатско-Тихоокеанский регион в полном объеме, однако для этого потребуется активное развитие экспортной инфраструктуры – строительство новых газопроводов и заводов СПГ, что также потребует времени», — заявил эксперт.

Переориентация поставок газа из России в Азию обусловлена не только стремлением стран Евросоюза отказаться от топлива из России, но и рыночными факторами. На горизонте до 2025 года более половины роста мирового спроса на природный газ придется именно на азиатские страны, в первую очередь - Китай и Индию.