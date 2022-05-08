Куда Россия сможет перенаправить объемы газа из Европы

Российский газ, поступающий в Европу, может быть полностью перенаправлен в Азиатско-Тихоокеанский регион, сообщает РИА Новости со ссылкой на консультанта Vygon Consulting Ивана Тимонина.
В этом случае, по его словам, необходимо развить экспортную инфраструктуру.
«Потенциально объемы российского экспорта, поступающие в настоящее время в Европу, могут быть перенаправлены в Азиатско-Тихоокеанский регион в полном объеме, однако для этого потребуется активное развитие экспортной инфраструктуры – строительство новых газопроводов и заводов СПГ, что также потребует времени», — заявил эксперт.
Переориентация поставок газа из России в Азию обусловлена не только стремлением стран Евросоюза отказаться от топлива из России, но и рыночными факторами. На горизонте до 2025 года более половины роста мирового спроса на природный газ придется именно на азиатские страны, в первую очередь - Китай и Индию.
В общей сложности потребление газа в Азиатско-Тихоокеанском регионе через три года увеличится примерно на 160 миллиардов кубометров относительно текущего уровня.
«Активные работы по прокладке "Силы Сибири", например, заняли пять лет, аналогичными сроками строительства характеризуются и крупнотоннажные заводы по сжижению газа. "Таким образом, для сохранения объемов российского экспорта проработкой новых проектов и принятием инвестиционных решений необходимо заниматься уже сегодня», — отметил эксперт.