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1 час назад

Раскрыт план Европы на случай отключения от российского газа

Илья Родин

Еврокомиссия (ЕК) разработала план на случай резкого прекращения поставок российского голубого топлива. Его должны будут одобрить 18 мая. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на испанскую газету El Pais

По данным издания, чиновники Брюсселя предупредили партнеров по Европейскому союзу (ЕС), что, в случае чрезвычайной ситуации, страны с системой диверсифицированных поставок, такие как Испания, будут обязаны поделиться своим газом с государствами, пострадавшими от резкой остановки снабжения.

Власти ЕС в рамках плана потребуют также применить нормирование энергии, начиная с промышленного сектора. Схема построена таким образом, чтобы нивелировать конкурентное преимущество компаний в наименее затронутых странах перед заводами и фабриками в более пострадавших государствах.

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Журналисты подчеркнули, что Брюссель будет использовать действующий с 2017 года регламент о безопасности поставок. Он будет применен для введения мер, гарантирующих поступление газа в необходимых количествах клиентам-домохозяйствам и важным социальным службам всех стран ЕС.

Экономика,Видео,Еврокомиссия,ЕС,
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