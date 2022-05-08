Эксперт оценил последствия в случае передачи российских активов Украине

Запад может конфисковать замороженные активы российских бизнесменов для оказания помощи киевскому режиму. Однако этот шаг приведет к ответным мерам России, вплоть до «изъятия украинской территории» и передаче ее ДНР и ЛНР.

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Так считает программный директор Российского совета по международным делам (РСМД) Иван Тимофеев, передает «Прайм».

По словам эксперта, американцы собираются помогать Украине, используя замороженные активы россиян, которые исчисляются несколькими миллиардами долларов. Аналогичные желания высказывают и лидеры ЕС.

«Но последствия такого шага чреваты», — считает Тимофеев.

По его мнению, это приведет «не только к ответным действиям Москвы, но и к серьезной эскалации конфликта».

Эксперт полагает, что в ответ Россия может пойти на конфискацию западных активов. Более того, Кремль может «изъять некоторые активы на занятых в ходе спецоперации территориях Украины» и даже «саму занятую территорию», которую могут передать в ведение ДНР или ЛНР.

«Все это, безусловно, лишь подольет масла в огонь событий вокруг Украины. Так что Джо Байдену стоит крепко подумать, прежде чем идти на эксперимент с конфискацией имущества российских предпринимателей», — заключил директор РСМД.