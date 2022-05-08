Оценены последствия отказа ЕС от российской нефти

«На самом деле, у ЕС были бы лучшие альтернативы для ослабления России, например, штрафные пошлины. Теперь большой вопрос, будет ли Запад оказывать давление на Китай и Индию,тогда эмбарго будет иметь гораздо больший эффект. Россия тогда вряд ли нашла бы покупателей. Однако в этом случае стоит опасаться также более крупного дефолта и дальнейшего роста цен на нефть», - сказал Рюккер.