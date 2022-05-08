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1 час назад

Оценены последствия отказа ЕС от российской нефти

Илья Родин

Экономист швейцарского банка Julius Bär Норберт Рюккер заявил, что Москва может выиграть от нефтяного эмбарго Евросоюза. Эта мера приведет к росту цен, что будет выгодно России, а не Европе. Об этом пишет «Газета.Ru» со ссылкой на портал 20Minuten.

Оценены последствия отказа ЕС от российской нефти
Фото: ReutersReuters

«На самом деле, у ЕС были бы лучшие альтернативы для ослабления России, например, штрафные пошлины. Теперь большой вопрос, будет ли Запад оказывать давление на Китай и Индию,тогда эмбарго будет иметь гораздо больший эффект. Россия тогда вряд ли нашла бы покупателей. Однако в этом случае стоит опасаться также более крупного дефолта и дальнейшего роста цен на нефть», - сказал Рюккер.

Официальный представитель Еврокомиссии Эрик Мамер сообщил ранее, что государства Евросоюза не смогли согласовать шестой пакет санкций против России.

Он отметил, что основная цель ограничительных мер - нанести Москве максимальный урон. Но, при введении очередных санкций, следует сделать все, чтобы минимизировать последствия от их введения для европейских стран.

Экономика,Еврокомиссия,ЕС,
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