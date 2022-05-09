Радикальное решение США по запасам нефти не нашло понимания на международном уровне

Планы США выпустить рекордный объем нефти из запасов страны стали неожиданностью для Международного энергетического агентства. Как сообщает РБК со ссылкой на Reuters, решение Вашингтона заставило других участников организации «изо всех сил пытаться соответствовать ситуации» и провести собственные высвобождения запасов.

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Как отметил собеседник издания, одностороннее решение США рискует подорвать отношения Вашингтона с МЭА, и «может поднять вопрос сохраняющейся целесообразности группы», которая координирует высвобождение нефти из стратегических резервов стран-участниц.

Речь идет о заявлении президента Джо Байдена 31 марта, о том что США высвободят 180 млн баррелей нефти из стратегического нефтяного резерва (SPR). Как указал глава государства, страна будет направлять на рынок из стратегического запаса в среднем по 1 млн баррелей в сутки в течение полугода.