Экономика
Компании
Рынки
Личный счет
Недвижимость
Курсы валют
Конвертер валют
Курс доллара
Курс евро
+7° в 
USD 67.38EUR 71.10
Войти в почту
1 час назад

Радикальное решение США по запасам нефти не нашло понимания на международном уровне

Никита Бородкин

Планы США выпустить рекордный объем нефти из запасов страны стали неожиданностью для Международного энергетического агентства. Как сообщает РБК со ссылкой на Reuters, решение Вашингтона заставило других участников организации «изо всех сил пытаться соответствовать ситуации» и провести собственные высвобождения запасов.

Радикальное решение США по запасам нефти не нашло понимания на международном уровне
Фото: ReutersReuters

Как отметил собеседник издания, одностороннее решение США рискует подорвать отношения Вашингтона с МЭА, и «может поднять вопрос сохраняющейся целесообразности группы», которая координирует высвобождение нефти из стратегических резервов стран-участниц.

Речь идет о заявлении президента Джо Байдена 31 марта, о том что США высвободят 180 млн баррелей нефти из стратегического нефтяного резерва (SPR). Как указал глава государства, страна будет направлять на рынок из стратегического запаса в среднем по 1 млн баррелей в сутки в течение полугода.

Россия обошла нефтяные санкции Евросоюза при помощи одной страны

В МЭА обеспокоены, что Байден используется запасы для «сдерживания безудержной внутренней инфляции по политическим причинам», вместо того чтобы принять меры по защите стран-потребителей от возможных перебоев с поставками.

Экономика,Джозеф Байден,Международное энергетическое агентство,ЕС,
2
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители