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54 минуты назад

Россия нашла новых покупателей нефти

Мария Иванова

Вице-премьер РФ Александр Новак заявил, что в мае увеличилось количество новых покупателей российской нефти. Об этом сообщает ТАСС.

Россия нашла новых покупателей нефти
Фото: РамблерРамблер

По словам Новака, в частности, выросли поставки нефти в страны Азиатско-Тихоокеанского региона.

«Мы видим, безусловно, что есть новые покупатели, в том числе и увеличение объемов [экспорта нефти] поставщикам по другим направлениям», - заявил он.

Министр отметил, что Россия рассматривает возможность расширения трубопровода «Восточная Сибирь - Тихий океан» в Китай и строительство новых портовых мощностей.

Новак добавил, что майские показатели поставок нефти выше, чем в апреле, и «ситуация стабильная».

ЕС готовится к введению шестого пакета санкций против России из-за украинского кризиса. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен ранее заверила, что «будет введен полный запрет на импорт всей российской нефти по морю и по трубопроводам, сырой и очищенной».

Россия обошла нефтяные санкции Евросоюза при помощи одной страны

По данным The Wall Street Journal, в рамках шестого пакета санкций Евросоюз предлагает поэтапное - в течение шести месяцев - введение эмбарго на импорт российской нефти.

Как отмечала WSJ, в ЕС рассчитывают, что полное эмбарго на нефтепродукты из РФ заработает к концу 2022 года.

При этом Венгрия и Словакия, две страны, сильно зависящие от поставок трубопроводной нефти, получат право на отказ от российского импорта за 20 месяцев.

Еврокомиссар по вопросам экономики Паоло Джентилони заявил, что ЕС введет полное эмбарго на поставки российской нефти через девять месяцев.

Лидеры стран G7 8 мая сообщили о договорённости постепенно снижать свою зависимость от российских энергоносителей.

Экономика,Паоло Джентилони,Александр Новак,Еврокомиссия,ЕС,
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