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2 часа назад

В Швейцарии объяснили выгоду России от нефтяного эмбарго

Газета.Ruиещё 4

Россия может выиграть от нефтяного эмбарго Евросоюза (ЕС) из-за роста цен на энергоноситель. Об этом заявил обозреватель швейцарской газеты Neue Zürcher Zeitung Геральд Хосп.

В Швейцарии объяснили выгоду России от нефтяного эмбарго
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Потеря российских объемов на напряженном рынке нефти приведет к росту цен на энергоноситель. Из-за этого Москва может в конечном итоге заработать даже больше, чем без введения эмбарго», — отметил Хосп.

По его словам, постепенное введение ограничений на российскую нефть принесет российской стороне только выгоду. Из-за этого цены на нефть на рынке сразу же повысятся. При этом еще какое-то время нефть из России будет поставляться в Европу по новым ценам.

Он добавил, что от эмбарго выиграют еще Китай и Индия. Речь идет о том, что эти страны будут получать российскую нефть по более низким ценам.

Ранее в среду премьер-министр федеральной земли Саксония на востоке Германии Михаэль Кречмер заявил, что запрет на поставки российской нефти сильно вредит Германии. Кречмер утверждает, что если Европа будет покупать энергию не в России, а в других местах, то там возникнет дефицит, который рано или поздно будет восполняться российскими энергоресурсами.

Экономика,Цена на нефть,Михаэль Кречмер,ЕС,
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