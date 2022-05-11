В Швейцарии объяснили выгоду России от нефтяного эмбарго

Россия может выиграть от нефтяного эмбарго Евросоюза (ЕС) из-за роста цен на энергоноситель. Об этом заявил обозреватель швейцарской газеты Neue Zürcher Zeitung Геральд Хосп.

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«Потеря российских объемов на напряженном рынке нефти приведет к росту цен на энергоноситель. Из-за этого Москва может в конечном итоге заработать даже больше, чем без введения эмбарго», — отметил Хосп.

По его словам, постепенное введение ограничений на российскую нефть принесет российской стороне только выгоду. Из-за этого цены на нефть на рынке сразу же повысятся. При этом еще какое-то время нефть из России будет поставляться в Европу по новым ценам.

Он добавил, что от эмбарго выиграют еще Китай и Индия. Речь идет о том, что эти страны будут получать российскую нефть по более низким ценам.