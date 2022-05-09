Билл Гейтс спрогнозировал будущее мировой экономики

Как сообщает РИА Новости, предприниматель напомнил, что из-за украинского кризиса многие государства, в частности США, Великобритания и Индия, повысили процентные ставки, чтобы снизить инфляцию.

«Конфликт наступил в дополнение к пандемии, когда уровень государственного долга уже был очень высоким и уже были некоторые проблемы с цепочками поставок. Это в итоге приведет к замедлению экономического роста», — заявил Гейтс.

Напомним, что в последние месяцы в США отмечается рекордный уровень инфляции. При этом рост начался еще до начала спецоперации на Украине. В феврале годовой показатель достиг 7,9%, что является максимумом за 42 года, а в марте вырос — 8,5%.