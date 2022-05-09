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1 час назад

Билл Гейтс спрогнозировал будущее мировой экономики

Елена Прошина

Миллиардер и сооснователь компании Microsoft Билл Гейтс ожидает замедления мировой экономики из-за событий на Украине.

Билл Гейтс спрогнозировал будущее мировой экономики
Фото: ReutersReuters

Как сообщает РИА Новости, предприниматель напомнил, что из-за украинского кризиса многие государства, в частности США, Великобритания и Индия, повысили процентные ставки, чтобы снизить инфляцию.

«Конфликт наступил в дополнение к пандемии, когда уровень государственного долга уже был очень высоким и уже были некоторые проблемы с цепочками поставок. Это в итоге приведет к замедлению экономического роста», — заявил Гейтс.

В США увидели «пугающую тенденцию» в экономике

Напомним, что в последние месяцы в США отмечается рекордный уровень инфляции. При этом рост начался еще до начала спецоперации на Украине. В феврале годовой показатель достиг 7,9%, что является максимумом за 42 года, а в марте вырос — 8,5%.

Билл Гейтс,Microsoft,
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