Байден назвал две причины инфляции в США

Президент США Джо Байден во вторник вновь назвал ситуацию вокруг Украины, а также сбои в цепочках поставок из-за пандемии основными причинами роста инфляции в Соединенных Штатах.

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"Есть две основные причины [высокой] инфляции, которую мы наблюдаем сегодня. Первая причина - пандемия, случающаяся в таких масштабах раз в столетие", - сказал американский лидер, выступая в Белом доме. Второй причиной роста инфляции он назвал специальную военную операцию РФ на Украине. "В марте мы видели, что на 60% рост инфляции был связан с ростом цен на бензин", - утверждал он.

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По словам президента США, ситуация на Украине также привела к росту цен на продовольствие. "На украинских складах сейчас 20 млн тонн зерна. Мы пытаемся найти способ вывести его <...> на [мировой] рынок, что приведет к снижению цен [на продовольствие]", - отметил Байден.

"Эти два основных фактора инфляции глобальны по своей природе, поэтому мы видим рекордно высокий уровень инфляции в странах по всему миру. Но есть и хорошие новости. Благодаря предпринимаемым нами действиями Америка находится в более хорошем положении для решения этой проблемы, чем любая другая страна в мире. Некоторые из первопричин инфляции находятся вне нашего контроля, это очевидно. Однако есть то, что мы можем сделать", - сказал он.

Байден также подчеркнул, что относит борьбу с инфляцией к числу приоритетных вопросов.

"Я хочу, чтобы каждый американец знал, что я очень серьезно отношусь к [высокой] инфляции, это мой главный приоритет внутри страны", - заявил он.

Позднее Байден дал понять, что не считает, что ответственность за рост инфляции в США лежит на вашингтонской администрации.

"Я думаю, наша политика помогает, а не вредит. Большинство экономистов полагают, что решить эту проблему будет действительно сложно. Но это не из-за [бюджетных] расходов", - сказал глава государства, когда один из журналистов спросил, возлагает ли Байден какую-то часть ответственности за рост инфляции на меры, принимаемые его администрацией.

Президент также вновь напомнил об обозначенных до этого причинах инфляции, а также указал на то, что в связи с нынешней расстановкой сил в Сенате демократы не могут провести через Конгресс некоторые инициативы.

Инфляция в США

Согласно опубликованному в апреле докладу Международного валютного фонда, инфляция в США достигла 40-летнего максимума. По подсчетам Минтруда США, годовая инфляция в стране в марте 2022 года ускорилась до 8,5% против 7,9% в феврале. Данные за апрель Минтруд представит в среду. По данным Министерства торговли США, ВВП страны в первом квартале снизился на 1,4% в годовом исчислении. Несмотря на это, глава Федеральной резервной системы (ФРС, Центробанка) США Джером Пауэлл заявил, что высокая инфляция не приведет к рецессии в Соединенных Штатах.