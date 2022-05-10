В Британии заявили о возможном кризисе из-за цен на топливо

Предполагается, что около десяти миллионов британцев не смогут отопить свои дома — многие жители и так с трудом оплачивают счет за электроэнергию. В октябре суммы в этих счетах могут приблизиться к трем тысячам фунтов стерлингов (250 тысяч рублей), говорится в публикации. По прогнозам главы SP, газ продолжит дорожать, поскольку Европа ищет альтернативных поставщиков, способных заменить российский импорт. В статье отмечается, что стране грозит инфляция в десять процентов, а также сокращение доходов англичан.