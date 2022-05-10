Экономика
Компании
Рынки
Личный счет
Недвижимость
Курсы валют
Конвертер валют
Курс доллара
Курс евро
+16° в 
USD 67.38EUR 71.10
Войти в почту
38 минут назад

В Британии заявили о возможном кризисе из-за цен на топливо

Lenta.ruиещё 1

Исполнительный директор энергетической компании Scottish Power (SP) Кит Андерсон заявил, что в Британии опасаются возможного кризиса из-за цен на топливо и санкций против России. Об этом пишет Daily Mail.

В Британии заявили о возможном кризисе из-за цен на топливо
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Предполагается, что около десяти миллионов британцев не смогут отопить свои дома — многие жители и так с трудом оплачивают счет за электроэнергию. В октябре суммы в этих счетах могут приблизиться к трем тысячам фунтов стерлингов (250 тысяч рублей), говорится в публикации. По прогнозам главы SP, газ продолжит дорожать, поскольку Европа ищет альтернативных поставщиков, способных заменить российский импорт. В статье отмечается, что стране грозит инфляция в десять процентов, а также сокращение доходов англичан.

Ранее сообщалось, что германские производители пива спрогнозировали рост цен на продукцию. По их словам, к концу 2022 года пиво может подорожать на 30 процентов. Генеральный директор Германского союза пивоваров Хольгера Айхеле заявил, что пивовары сталкиваются с огромным давлением на цены.

«Электричество подорожало на 250 процентов по сравнению с прошлым годом, пивоваренный солод — на 70 процентов, европоддоны — на 150 процентов», — пояснил Айхеле.

18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители