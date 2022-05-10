Эксперт раскрыл, зачем Европе платить высокую цену за чужую нефть

Отказавшись от российской нефти, Евросоюз пытается повлиять на Россию из-за ситуации на Украине, такой политический ход сделан только в ущерб экономике всех стран. Выгоду в этом случае получает лишь посредник, считает эксперт по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций» Игорь Галактионов.

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«Российская нефть — это 25% нефтяного импорта ЕС, а по отдельным нефтепродуктам доля еще выше. Например, дизельное топливо из РФ составляет до 70% импорта. Под российские поставки заточены местные НПЗ, транспортная инфраструктура, отработана логистика поставок. Это все необходимо перевести на новые рельсы, за считанные месяцы такую работу не провести», — рассказал Галактионов агентству «Прайм».

Он отметил, что при этом заменить российскую нефть еще никто не может. Большинство стран сейчас только снижают добычу горючей жидкости.

По мнению эксперта, в выигрыше окажутся лишь страны Персидского залива, которые получат огромные доходы от продажи нефти по высоким ценам, а также Китай и Индия, скупающие российскую нефть с разницей в цене. Это означает, что сроки отказа от нефти могут растянуться на длительный период, резюмировал эксперт.