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1 час назад

Эксперт раскрыл, зачем Европе платить высокую цену за чужую нефть

Ura.Ru

Отказавшись от российской нефти, Евросоюз пытается повлиять на Россию из-за ситуации на Украине, такой политический ход сделан только в ущерб экономике всех стран. Выгоду в этом случае получает лишь посредник, считает эксперт по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций» Игорь Галактионов.

Эксперт раскрыл, зачем Европе платить высокую цену за чужую нефть
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Российская нефть — это 25% нефтяного импорта ЕС, а по отдельным нефтепродуктам доля еще выше. Например, дизельное топливо из РФ составляет до 70% импорта. Под российские поставки заточены местные НПЗ, транспортная инфраструктура, отработана логистика поставок. Это все необходимо перевести на новые рельсы, за считанные месяцы такую работу не провести», — рассказал Галактионов агентству «Прайм».

Он отметил, что при этом заменить российскую нефть еще никто не может. Большинство стран сейчас только снижают добычу горючей жидкости.

По мнению эксперта, в выигрыше окажутся лишь страны Персидского залива, которые получат огромные доходы от продажи нефти по высоким ценам, а также Китай и Индия, скупающие российскую нефть с разницей в цене. Это означает, что сроки отказа от нефти могут растянуться на длительный период, резюмировал эксперт.

Ранее сообщалось, что страны «большой семерки» обсудят возможное введение новых антироссийских санкций. В неформальное объединение семи экономически развитых государств входят Великобритания, Германия, Италия, Канада, США, Франция и Япония. Лидеры стран-участниц обязались постепенно отказаться от импорта энергоресурсов из России, в первую очередь нефти и газа. Однако, правительство России отмечает увеличение числа новых покупателей российской нефти, в том числе в странах Азии. Об этом заявил вице-премьер России Александр Новак. По его словам, Россия рассматривает ряд мер по диверсификации поставок нефти. Жесткие санкции со стороны Запада обрушились на Россию с началом спецоперации по денацификации и демилитаризации Украины.

Экономика,Александр Новак,Правительство РФ,ЕС,
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