Украина объединилась с Польшей ради преодоления кризиса

У Украины появилась возможность значительно увеличить поставки топлива через Польшу, сообщает «Ура.ру» со ссылкой на заявление вице-премьера страны Юлию Свириденко.

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«Сейчас Польша может выступать крупным транзитером топлива для Украины, обеспечивая поступление более 200 тысяч тонн продукции ежемесячно. Тогда как за последний месяц объем поступлений едва составил 60 тысяч тонн», — заявила она.

Киев планирует ввозить через Польшу нефтепродукты из портового региона Амстердам-Роттердам-Антверпен в США, а также с немецких, скандинавских и балтийских нефтеперерабатывающих заводов.

По словам вице-премьера, польская компания PERN SA уже подтвердила поставки дополнительных мощностей Украине. А компании «Укрзализныця» и PKP также синхронизировали графики работы для увеличения числа отгрузок.