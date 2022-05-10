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1 час назад

Почему невозможна полная блокада России

Елена Прошина

Полное исключение нефти и газа из России из мирового оборота приведет к резкому падению экономической деятельности или беспрецедентному росту цен в мире, сообщает «Прайм» со ссылкой на ведущего аналитика отдела глобальных исследований «Открытие Инвестиции» Андрея Кочеткова.

Почему невозможна полная блокада России
Фото: ReutersReuters

«Если полностью исключить российские поставки нефти из мирового оборота, то потребление должно сократиться почти на 7,5-7,8 миллионов баррелей в сутки. Произойти это может двумя способами. Первый — это резкое падение экономической деятельности в мире до уровня, сравнимого с периодом первой волны COVID-19. Второй вариант — рост цены нефти до значений 150 $-200 $ за баррель, что приведет к естественному падению потребления», — сообщил эксперт.

По словам Кочеткова, поставки российского газа в Европу составляют 130-150 млрд кубометров в год при том, что всего мировая торговля сжиженным природным газом (СПГ) в 2021 году составила около 491 миллиардов кубометров.

«Для замены потребуется перенаправить более четверти всех поставок СПГ, но возможности перенаправить европейские поставки „Газпрома“ нет. Это будет означать дефицит глобального рынка СПГ на уровне 130-150 миллиардов кубометров», — считает экономист.

Отмечается, что ситуация на рынке газа неминуемо приведет к глобальной рецессии.

Экономика,Андрей Кочетков,Газпром,
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