Почему невозможна полная блокада России

«Если полностью исключить российские поставки нефти из мирового оборота, то потребление должно сократиться почти на 7,5-7,8 миллионов баррелей в сутки. Произойти это может двумя способами. Первый — это резкое падение экономической деятельности в мире до уровня, сравнимого с периодом первой волны COVID-19. Второй вариант — рост цены нефти до значений 150 $-200 $ за баррель, что приведет к естественному падению потребления», — сообщил эксперт.