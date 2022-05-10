В Китае выступили с призывом из-за антироссийских санкций

Автор газеты Global Times Ван Цзямей призвала развивающиеся страны совместно бороться с последствиями западных санкций против России. Она заявила, что поэтапное эмбарго на российскую нефть, которое планирует ввести ЕС, может подорвать стабильность мировой экономики.

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В последние дни ЕС готовится к введению шестого пакета санкций против России. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен сообщала, что «будет введен полный запрет на импорт всей российской нефти по морю и по трубопроводам, сырой и очищенной».

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The Wall Street Journal писала, что в рамках шестого пакета санкций Евросоюз предлагает поэтапное - в течение шести месяцев - введение эмбарго на импорт российской нефти.

По данным WSJ, в ЕС рассчитывают, что полное эмбарго на нефтепродукты из РФ заработает к концу 2022 года.

При этом Венгрия и Словакия, две страны, сильно зависящие от поставок трубопроводной нефти, получат право на отказ от российского импорта за 20 месяцев.

Еврокомиссар по вопросам экономики Паоло Джентилони заявлял, что ЕС введет полное эмбарго на поставки российской нефти через девять месяцев.

Лидеры стран G7 8 мая сообщили о договорённости постепенно снижать свою зависимость от российских энергоносителей.

«Такие санкции являются обоюдоострым мечом для Запада, поскольку Россия - основной поставщик энергии в мире. Неопределенность в отношении поставок российской нефти толкает мировые цены вверх, что еще больше повышает инфляцию. А для экономик США и их союзников высокое инфляционное давление может стать серьезной проблемой», - заявила Ван Цзямей.

По ее словам, что еще хуже, западные санкции против России останутся долгосрочным негативным фактором для мировой экономики.

«И ужасными последствиями этих санкций станет реструктуризация глобальных моделей поставок энергоносителей и торговли товарами, что приведет к дальнейшему укреплению доминирования Запада в мировых финансовых, экономических и торговых системах», - считает автор.

Это будет иметь серьезные последствия для глобального экономического развития, особенно для стран с формирующейся рыночной экономикой и развивающихся стран.

Отключение российских банков от SWIFT способно ограничить торговлю развивающихся стран с Россией, а рост цен на сырьевые товары создаст для них дополнительную инфляцию.