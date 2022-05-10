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1 час назад

"Воровство": Лавров оценил инициативу Борреля по активам РФ

Илья Родин

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров раскритиковал высказывания главы европейской дипломатии Жозепа Борреля о передаче замороженных после начала спецоперации российских активов Украине. Он назвал предложение дипломата «воровством». Об этом пишет ТАСС.

"Воровство": Лавров раскритиковал инициативу Борреля
Фото: ТАССТАСС

«[Это предложение], можно сказать, воровство, которое даже не пытаются скрыть», - подчеркнул Сергей Лавров.

Глава МИД России посоветовал Боррелю не забывать о том, что тот является «главным дипломатом, а не военным руководителем в Европейском союзе».

«Впрочем, может быть, скоро мы увидим, что эта должность главного дипломата Евросоюза будет ликвидирована, потому что Евросоюз уже своей внешней политики практически не имеет, целиком солидаризируясь с теми подходами, которые навязывают Соединенные Штаты», - уточнил Лавров.

Замглавы МИД России Александр Грушко ранее также резко высказался об идее Борреля. Он назвал решение о передаче российских денежных средств Киеву «полным беззаконием».

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«Аппетит во время еды у них приходит, это полное беззаконие, разрушение самой основы международных отношений, такое решение подорвет доверие к Западу», - сказал Грушко.

Он добавил, что если инициатива будет реализована, то это причинит вред прежде всего самим европейцам, а также современной финансовой системе.

Экономика,Александр Грушко,Сергей Лавров,МИД России,ЕС,
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