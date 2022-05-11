Названы предвещающие скорое снижение цен признаки

Специалист департамента стратегических исследований Total Research Николай Вавилов назвал три признака, предвещающие скорое снижение цен. Об этом сообщает агентство «Прайм».

Фото: РИА Новости РИА Новости

По его словам, к этим признакам относятся уменьшение темпов инфляции, восстановление логистических цепочек и льготы, а также любые послабления в части санкций, налогов или проверок бизнеса.

Замедление инфляции говорит о том, что цены на товары и услуги больше не растут, а в некоторых категориях снижаются, отметил эксперт.

Аналитик добавил, что восстановление логистических связей означает сокращение затрат на транспортировку товаров, а послабления со стороны государства уменьшают траты бизнеса.

По словам Вавилова, снятие антироссийских санкций, которое вероятно в будущем, вернет на рынок конкуренцию во многих отраслях. Он подчеркнул, что поставщики будут вынуждены переписывать ценники и делать упор на качество продукции для повышения конкурентоспособности.