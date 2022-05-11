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54 минуты назад

Названы предвещающие скорое снижение цен признаки

Lenta.ruиещё 1

Специалист департамента стратегических исследований Total Research Николай Вавилов назвал три признака, предвещающие скорое снижение цен. Об этом сообщает агентство «Прайм».

Названы предвещающие скорое снижение цен признаки
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По его словам, к этим признакам относятся уменьшение темпов инфляции, восстановление логистических цепочек и льготы, а также любые послабления в части санкций, налогов или проверок бизнеса.

Замедление инфляции говорит о том, что цены на товары и услуги больше не растут, а в некоторых категориях снижаются, отметил эксперт.

Аналитик добавил, что восстановление логистических связей означает сокращение затрат на транспортировку товаров, а послабления со стороны государства уменьшают траты бизнеса.

По словам Вавилова, снятие антироссийских санкций, которое вероятно в будущем, вернет на рынок конкуренцию во многих отраслях. Он подчеркнул, что поставщики будут вынуждены переписывать ценники и делать упор на качество продукции для повышения конкурентоспособности.

В апреле помощник президента России Максим Орешкин заявил, что расширение предложения товаров на рынке должно стать главным ответом на рост цен. Как уточнил политик, необходимо развивать внутреннее производство, решать проблемы с международной логистикой. «Главный ответ на цены — это увеличение предложения», — рассказал Орешкин. Он призвал с некоторыми отраслями экономики «работать индивидуально».

Экономика,Николай Вавилов,Максим Орешкин,Total,
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