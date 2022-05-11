Официальные лица Евросоюза рассматривают вопрос предоставления Венгрии финансовой компенсации для того, чтобы премьер-министр страны Виктор Орбан поддержал санкции против российской нефти и шестой пакет санкций в целом. Об этом сообщила Politico со ссылкой на источники.

По словам источников издания, самый последний план санкций подразумевал предоставление Венгрии и Словакии отсрочки по эмбарго на нефть до конца 2024 года (это вдвое больше, чем для остальных стран ЕС). После этого венгерская сторона ответила, что ей нужно еще больше времени. ЕС прорабатывает вопрос компенсации, чтобы она не затягивала этот процесс.