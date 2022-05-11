Официальные лица Евросоюза рассматривают вопрос предоставления Венгрии финансовой компенсации для того, чтобы премьер-министр страны Виктор Орбан поддержал санкции против российской нефти и шестой пакет санкций в целом. Об этом сообщила Politico со ссылкой на источники.
По словам источников издания, самый последний план санкций подразумевал предоставление Венгрии и Словакии отсрочки по эмбарго на нефть до конца 2024 года (это вдвое больше, чем для остальных стран ЕС). После этого венгерская сторона ответила, что ей нужно еще больше времени. ЕС прорабатывает вопрос компенсации, чтобы она не затягивала этот процесс.
«Чем больше мы сможем помочь Венгрии с REPowerEU ( о поэтапном отказе ЕС от российских ископаемых видов топлива до 2030 года или раньше.— прим. ред.) тем быстрее они смогут отказаться от российской нефти»,— подчеркнул один из источников издания.
В рамках шестого пакета антироссийских санкций ЕС рассматривает постепенный отказ от российской нефти. Венгрия не поддерживает эмбарго. Как заявляла председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен после переговоров с Орбаном, ей удалось добиться прогресса.